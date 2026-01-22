В Петербурге арестовали мужчину, наехавшего на полицейского во время погони

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Петербуржец, наехавший на полицейского во время погони во дворах в Приморском районе, отправлен судом под стражу до 19 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
"С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 19 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 20 января мужчина, лишенный водительского удостоверения, управляя автомобилем Haval, проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Во дворе жилого дома на улице Планерной обвиняемый совершил наезд на одного из сотрудников полиции и продолжил движение. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти добавили, что водитель создавал угрозу безопасности, уходя от полиции во дворах, а предупреждения о применении табельного оружия не возымели успеха – водитель продолжил грубо нарушать ПДД и даже задел один из припаркованных автомобилей. "Возле дома 21 по Планерной улице инспекторами ДПС в соответствии с ФЗ "О полиции" был сделан предупредительный выстрел в воздух и несколько – по колесам преследуемого автомобиля", - рассказали в пресс-службе.
По данным полиции, при попытке приблизиться к остановившемуся автомобилю нарушитель резко "ударил по газам" и задел сотрудника ГАИ, после чего, проехав еще несколько метров, бросил автомобиль и стал убегать. "Предварительно установлено, что за рулем Haval находился 38-летний местный житель, предположительно, пребывавший в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже был лишен водительских прав за "нетрезвую" езду", - отметили в ГУМВД.