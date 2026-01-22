Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали мужчину, наехавшего на полицейского во время погони - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/peterburg-2069576004.html
В Петербурге арестовали мужчину, наехавшего на полицейского во время погони
В Петербурге арестовали мужчину, наехавшего на полицейского во время погони - РИА Новости, 22.01.2026
В Петербурге арестовали мужчину, наехавшего на полицейского во время погони
Петербуржец, наехавший на полицейского во время погони во дворах в Приморском районе, отправлен судом под стражу до 19 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:12:00+03:00
2026-01-22T14:12:00+03:00
происшествия
россия
гибдд мвд рф
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
https://ria.ru/20260122/peterburg-2069496883.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, гибдд мвд рф, санкт-петербург
Происшествия, Россия, ГИБДД МВД РФ, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину, наехавшего на полицейского во время погони

Суд в Петербурге арестовал мужчину за наезд на полицейского во время погони

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Петербуржец, наехавший на полицейского во время погони во дворах в Приморском районе, отправлен судом под стражу до 19 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
"С учетом позиции прокурора суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 19 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 20 января мужчина, лишенный водительского удостоверения, управляя автомобилем Haval, проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Во дворе жилого дома на улице Планерной обвиняемый совершил наезд на одного из сотрудников полиции и продолжил движение. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти добавили, что водитель создавал угрозу безопасности, уходя от полиции во дворах, а предупреждения о применении табельного оружия не возымели успеха – водитель продолжил грубо нарушать ПДД и даже задел один из припаркованных автомобилей. "Возле дома 21 по Планерной улице инспекторами ДПС в соответствии с ФЗ "О полиции" был сделан предупредительный выстрел в воздух и несколько – по колесам преследуемого автомобиля", - рассказали в пресс-службе.
По данным полиции, при попытке приблизиться к остановившемуся автомобилю нарушитель резко "ударил по газам" и задел сотрудника ГАИ, после чего, проехав еще несколько метров, бросил автомобиль и стал убегать. "Предварительно установлено, что за рулем Haval находился 38-летний местный житель, предположительно, пребывавший в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже был лишен водительских прав за "нетрезвую" езду", - отметили в ГУМВД.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем
Вчера, 09:54
 
ПроисшествияРоссияГИБДД МВД РФСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала