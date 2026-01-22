В Петербурге арестовали мужчину, наехавшего на полицейского во время погони

В пресс-службе ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти добавили, что водитель создавал угрозу безопасности, уходя от полиции во дворах, а предупреждения о применении табельного оружия не возымели успеха – водитель продолжил грубо нарушать ПДД и даже задел один из припаркованных автомобилей. "Возле дома 21 по Планерной улице инспекторами ДПС в соответствии с ФЗ "О полиции" был сделан предупредительный выстрел в воздух и несколько – по колесам преследуемого автомобиля", - рассказали в пресс-службе.