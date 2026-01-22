https://ria.ru/20260122/peterburg-2069547011.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 22.01.2026
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидающегося похолодания, местами температура воздуха может достичь минус 20 градусов,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:53:00+03:00
2026-01-22T12:53:00+03:00
2026-01-22T12:53:00+03:00
общество
санкт-петербург
новый год
