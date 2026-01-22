https://ria.ru/20260122/peterburg-2069515734.html
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса
Полиция Санкт-Петербурга задержала девятиклассницу, которая, предположительно, в салоне автобуса распылила перцовый газ в лицо мужчине, сделавшему ей замечание, РИА Новости, 22.01.2026
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса
В Петербурге школьница распылила перцовый газ в лицо мужчине в салоне автобуса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала девятиклассницу, которая, предположительно, в салоне автобуса распылила перцовый газ в лицо мужчине, сделавшему ей замечание, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Просвещения с улицей Демьяна Бедного в автобусе №121 группа молодых людей распылила перцовый баллончик.
Позже в полицию Калининского района обратился 60-летний мужчина. По словам заявителя, после замечания, которое он сделал девушке в автобусе, та брызнула ему в лицо из перцового баллончика и скрылась.
"Полицейские оперативно установили личность участницы конфликта. Ею оказалась 16-летняя учащаяся девятого класса. Несовершеннолетняя была задержана... и вместе с матерью доставлена в следственные органы, где в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ
(хулиганство)", – рассказали в ГУМВД.
Школьница помещена в изолятор, добавили в полиции.