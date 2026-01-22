Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 22.01.2026 (обновлено: 11:14 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/peterburg-2069515734.html
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса - РИА Новости, 22.01.2026
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса
Полиция Санкт-Петербурга задержала девятиклассницу, которая, предположительно, в салоне автобуса распылила перцовый газ в лицо мужчине, сделавшему ей замечание, РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:13:00+03:00
2026-01-22T11:14:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20250324/peterburg-2006959235.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, новый год
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Новый год
В Петербурге школьница распылила газ в салоне автобуса

В Петербурге школьница распылила перцовый газ в лицо мужчине в салоне автобуса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала девятиклассницу, которая, предположительно, в салоне автобуса распылила перцовый газ в лицо мужчине, сделавшему ей замечание, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что в воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Просвещения с улицей Демьяна Бедного в автобусе №121 группа молодых людей распылила перцовый баллончик.
Позже в полицию Калининского района обратился 60-летний мужчина. По словам заявителя, после замечания, которое он сделал девушке в автобусе, та брызнула ему в лицо из перцового баллончика и скрылась.
«
"Полицейские оперативно установили личность участницы конфликта. Ею оказалась 16-летняя учащаяся девятого класса. Несовершеннолетняя была задержана... и вместе с матерью доставлена в следственные органы, где в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", – рассказали в ГУМВД.
Школьница помещена в изолятор, добавили в полиции.
Подросток распылил газ из баллончика в лицо дворнику в Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Петербурге ищут подростков, распыливших газ в лицо дворнику
24 марта 2025, 14:34
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала