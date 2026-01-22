Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/peterburg-2069496883.html
В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем
В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем - РИА Новости, 22.01.2026
В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем
В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем, в результате которого мужчина скончался, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:54:00+03:00
2026-01-22T09:54:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
приморский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20251226/peterburg-2064841719.html
https://ria.ru/20251004/peterburg-2046343516.html
санкт-петербург
приморский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, приморский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Приморский район, Россия
В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем

В Петербурге ищут охранника ТЦ после гибели заподозренного в краже посетителя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем, в результате которого мужчина скончался, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"21 января в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте между посетителем и сотрудниками охраны в магазине, расположенном в доме 17 на Коломяжском проспекте", - рассказали в пресс-службе.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Петербурге полиция проводит проверку после драки подростков
26 декабря 2025, 12:50
Предварительно установлено, что около 19.44 в магазине при задержании 24-летнего мужчины, подозреваемого в совершении кражи, между ним и сотрудниками охраны возник словесный конфликт, переросший в драку.
«
"В ходе инцидента мужчина распылил газ из аэрозольного устройства в сторону оппонентов. Прибывшими по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были задержаны трое участников конфликта. Еще один участник происшествия, 32-летний сотрудник охраны, скрылся с места и объявлен в розыск", - добавили в пресс-службе ГУМВД.
Отмечается, что после инцидента 24-летний мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии, и позднее скончался.
По данным главка, в отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.
ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу также проводит доследственную проверку по факту инцидента.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Петербурге у торгового центра контролеры подрались с покупателями
4 октября 2025, 12:07
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПриморский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала