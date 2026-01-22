В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. В Петербурге ищут охранника ТЦ, сбежавшего после конфликта с посетителем, в результате которого мужчина скончался, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

"21 января в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте между посетителем и сотрудниками охраны в магазине, расположенном в доме 17 на Коломяжском проспекте", - рассказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что около 19.44 в магазине при задержании 24-летнего мужчины, подозреваемого в совершении кражи, между ним и сотрудниками охраны возник словесный конфликт, переросший в драку.

« "В ходе инцидента мужчина распылил газ из аэрозольного устройства в сторону оппонентов. Прибывшими по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы полиции были задержаны трое участников конфликта. Еще один участник происшествия, 32-летний сотрудник охраны, скрылся с места и объявлен в розыск", - добавили в пресс-службе ГУМВД.

Отмечается, что после инцидента 24-летний мужчина был госпитализирован в тяжёлом состоянии, и позднее скончался.

По данным главка, в отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.