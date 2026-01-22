Минюст внес две песни лидера "Белой Масти" в список экстремистских

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов две песни лидера крымской ячейки неонацистской группировки "Белая Масть" Михаила Маурова*, следует из соответствующего списка министерства.

"Аудиозапись и текст песни исполнителя Михаила Маурова* с наименованием "Россия не для русских" длительностью около 3 минут 14 секунд... Аудиозапись и текст песни исполнителя Михаила Маурова* с наименованием HOLOCAUST длительностью около 3 минут 31 секунд", - следует из списка.

Там же отмечается, что исполняются песни мужским голосом, и первая начнется со слов "Я гуляю по Москве".

Песни размещены в интернете, Минюст ссылается на решение Санкт-Петербургского городского суда от 29 октября 2025 года.

Тогда, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга , согласно экспертизе, в аудиозаписях обнаружили лингвистические признаки возбуждения вражды и ненависти к группе лиц, выделенной по расовому и национальному признакам, а также пропаганды превосходства другой группы лиц.

Неонацистская группировка "Белая Масть" образована на базе двух праворадикальных структур - "Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных" и "Боевая организация русских заключенных". Движение специализируется на проведении акций силового воздействия в отношении мигрантов, организации и подготовки преступлений террористической и экстремистской направленности. После начала СВО выступили в поддержку Украины и развернули на подконтрольных информационных ресурсах кампанию по дискредитации ВС РФ и героизации праворадикалов, воюющих в составе ВСУ и нацбатальонов.