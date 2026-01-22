В Совфеде надеются на успешные переговоры по Украине в Москве

"У меня есть надежда, что эта встреча будет успешной. Ведь во многом (это) зависит от людей, которые ведут переговоры", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".

"А что касается Уиткоффа и Кушнера, у меня впечатление, что они готовы искать компромиссы, они готовы выслушивать нашу позицию, нашу оценку тех или иных событий. И я думаю, что это люди, которые достаточно глубоко погружены в тему и на самом деле настроены на поиск взаимоприемлемого выхода из этой ситуации, которая сложилась в отношении... Украины", - сказал сенатор.