12:30 22.01.2026
В Совфеде надеются на успешные переговоры по Украине в Москве
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Переговоры по Украине в Москве с участием американской стороны могут быть успешными, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент России Владимир Путин, специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер на переговорах в Москве продолжат разговор по тематике украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У меня есть надежда, что эта встреча будет успешной. Ведь во многом (это) зависит от людей, которые ведут переговоры", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
Джабаров напомнил, что ранее в переговорах по Украине участвовал спецпосланник президента США Кит Келлог, которого парламентарий назвал "русофобом".
"А что касается Уиткоффа и Кушнера, у меня впечатление, что они готовы искать компромиссы, они готовы выслушивать нашу позицию, нашу оценку тех или иных событий. И я думаю, что это люди, которые достаточно глубоко погружены в тему и на самом деле настроены на поиск взаимоприемлемого выхода из этой ситуации, которая сложилась в отношении... Украины", - сказал сенатор.
Парламентарий также считает, что если Украина реально заинтересована в мире, она должна делать практические шаги.
"Вот эти слова, которые говорят многие политики, что на 90% подготовлено соглашение о прекращении огня. Я думаю, что надо посмотреть, что там предлагает Украина. Я почему-то думаю, что там есть вещи, которые для нас будут неприемлемы. Поскольку, вы знаете, что (Владимир) Зеленский чётко следует в рамках тех инструкций и указаний, которые даёт ему Великобритания в первую очередь, а также Германия и Франция", - заключил Джабаров.
