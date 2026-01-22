https://ria.ru/20260122/peregovory-2069540485.html
В Совфеде надеются на успешные переговоры по Украине в Москве
В Совфеде надеются на успешные переговоры по Украине в Москве - РИА Новости, 22.01.2026
В Совфеде надеются на успешные переговоры по Украине в Москве
Переговоры по Украине в Москве с участием американской стороны могут быть успешными, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир...
2026-01-22T12:30:00+03:00
2026-01-22T12:30:00+03:00
2026-01-22T12:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
Джабаров: переговоры по Украине в Москве могут быть успешными
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Переговоры по Украине в Москве с участием американской стороны могут быть успешными, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Президент России Владимир Путин
, специальный посланник президента США Стив Уиткофф
и зять лидера США Дональда Трампа Джаред Кушнер
на переговорах в Москве
продолжат разговор по тематике украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"У меня есть надежда, что эта встреча будет успешной. Ведь во многом (это) зависит от людей, которые ведут переговоры", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
Джабаров
напомнил, что ранее в переговорах по Украине
участвовал спецпосланник президента США Кит Келлог
, которого парламентарий назвал "русофобом".
"А что касается Уиткоффа и Кушнера, у меня впечатление, что они готовы искать компромиссы, они готовы выслушивать нашу позицию, нашу оценку тех или иных событий. И я думаю, что это люди, которые достаточно глубоко погружены в тему и на самом деле настроены на поиск взаимоприемлемого выхода из этой ситуации, которая сложилась в отношении... Украины", - сказал сенатор.
Парламентарий также считает, что если Украина реально заинтересована в мире, она должна делать практические шаги.
"Вот эти слова, которые говорят многие политики, что на 90% подготовлено соглашение о прекращении огня. Я думаю, что надо посмотреть, что там предлагает Украина. Я почему-то думаю, что там есть вещи, которые для нас будут неприемлемы. Поскольку, вы знаете, что (Владимир) Зеленский чётко следует в рамках тех инструкций и указаний, которые даёт ему Великобритания
в первую очередь, а также Германия
и Франция", - заключил Джабаров.