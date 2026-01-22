Рейтинг@Mail.ru
22.01.2026
04:54 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/obschestvo-2069468919.html
КПРФ предложила установить дату "Кровавого воскресенья" памятным днем
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили на федеральном уровне установить 22 января как День памяти жертв из числа граждан,...
общество
кпрф
общество, кпрф
Общество, КПРФ
КПРФ предложила установить дату "Кровавого воскресенья" памятным днем

РИА Новости: Гибатдинов предложил установить 22 января памятным днем

© РИА Новости / А. Варфоломеев | Перейти в медиабанкРепродукция картины И. А. Владимирова "Кровавое воскресенье"
Репродукция картины И. А. Владимирова Кровавое воскресенье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / А. Варфоломеев
Перейти в медиабанк
Репродукция картины И. А. Владимирова "Кровавое воскресенье". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили на федеральном уровне установить 22 января как День памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России.
Обращение с таким предложением в адрес руководителя администрации президента России Антона Вайно имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Алексей Куринный, Денис Парфенов и Сергей Обухов.
Кровавое воскресенье. Демонстрация петербургских рабочих 9 января 1905 года. - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Кровавое воскресенье" (1905)
22 января 2025, 01:01
"В целях достижения национального согласия увековечивания памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России, считаем целесообразным установить день 22 января в качестве памятной даты", - сказано в обращении.
В документе отмечается, что "Кровавое воскресенье" - значимое событие в истории России, и эта трагедия положила начало ряду исторических событий, приведших к многочисленным жертвам и потрясениям.
"Выбор даты не случаен: 126 лет назад - 22 января, 9 января по старому стилю, произошла настоящая трагедия в истории нашего государства, когда только по официальным данным было убито 96 и ранено 330 человек, участников мирного шествия рабочих с семьями, которые шли к Зимнему дворцу лишь затем, чтобы вручить царю коллективное прошение о защите от эксплуатации с тяжелейшими переработками и просьбой о проведении реформ. Но по ним открыли огонь, рубили их шашками, люди в панике затаптывали упавших", - сказал Парфенов РИА Новости.
Он отметил, что этот день вошел как "Кровавое воскресенье". "Забывать такое нельзя. А вот отдать погибшим и пострадавшим дань памяти – необходимо. Поэтому мы с коллегами обратились в администрацию президента с предложением учредить памятную дату, посвященную всем погибшим и пострадавшим трудящимся. Надеемся, что инициативу КПРФ поддержат", - добавил депутат.
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Первой русской революции" не было, заявил Вигилянский
2 апреля 2025, 02:33
 
