КПРФ предложила установить дату "Кровавого воскресенья" памятным днем

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили на федеральном уровне установить 22 января как День памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России.
Обращение с таким предложением в адрес руководителя администрации президента России Антона Вайно имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Алексей Куринный, Денис Парфенов и Сергей Обухов.
22 января 2025, 01:01
"В целях достижения национального согласия увековечивания памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России, считаем целесообразным установить день 22 января в качестве памятной даты", - сказано в обращении.
В документе отмечается, что "Кровавое воскресенье" - значимое событие в истории России, и эта трагедия положила начало ряду исторических событий, приведших к многочисленным жертвам и потрясениям.
"Выбор даты не случаен: 126 лет назад - 22 января, 9 января по старому стилю, произошла настоящая трагедия в истории нашего государства, когда только по официальным данным было убито 96 и ранено 330 человек, участников мирного шествия рабочих с семьями, которые шли к Зимнему дворцу лишь затем, чтобы вручить царю коллективное прошение о защите от эксплуатации с тяжелейшими переработками и просьбой о проведении реформ. Но по ним открыли огонь, рубили их шашками, люди в панике затаптывали упавших", - сказал Парфенов РИА Новости.
Он отметил, что этот день вошел как "Кровавое воскресенье". "Забывать такое нельзя. А вот отдать погибшим и пострадавшим дань памяти – необходимо. Поэтому мы с коллегами обратились в администрацию президента с предложением учредить памятную дату, посвященную всем погибшим и пострадавшим трудящимся. Надеемся, что инициативу КПРФ поддержат", - добавил депутат.
