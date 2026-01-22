КПРФ предложила установить дату "Кровавого воскресенья" памятным днем

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили на федеральном уровне установить 22 января как День памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России.

Обращение с таким предложением в адрес руководителя администрации президента России Антона Вайно имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Алексей Куринный, Денис Парфенов и Сергей Обухов.

"В целях достижения национального согласия увековечивания памяти жертв из числа граждан, боровшихся за признание и защиту трудовых прав на территории России, считаем целесообразным установить день 22 января в качестве памятной даты", - сказано в обращении.

В документе отмечается, что "Кровавое воскресенье" - значимое событие в истории России, и эта трагедия положила начало ряду исторических событий, приведших к многочисленным жертвам и потрясениям.

"Выбор даты не случаен: 126 лет назад - 22 января, 9 января по старому стилю, произошла настоящая трагедия в истории нашего государства, когда только по официальным данным было убито 96 и ранено 330 человек, участников мирного шествия рабочих с семьями, которые шли к Зимнему дворцу лишь затем, чтобы вручить царю коллективное прошение о защите от эксплуатации с тяжелейшими переработками и просьбой о проведении реформ. Но по ним открыли огонь, рубили их шашками, люди в панике затаптывали упавших", - сказал Парфенов РИА Новости.