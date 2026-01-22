Адвокат раскрыл, что грозит за навязывание товаров и услуг уже с января

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Закон об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг вступил в силу в январе, рассказал агентству “Прай” управляющий партнер адвокатского бюро "Юг" Юрий Пустовит.
Это связано с увеличением подобных недобросовестных практик. Чаще всего с ними сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, банковских продуктов, медуслуг.
“Согласно изменениям в КоАП РФ, штрафы составят для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей”, — пояснил Юрий Пустовит.
До 50% от этой суммы суд может обязать продавца выплатить покупателю в виде штрафа, а еще и возместить ему моральный ущерб. В отдельных случаях возможна приостановка деятельности компании на срок до 90 дней.
