В Дагестане похитили 8 миллионов рублей при поставке досок в школы

МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Дагестана выявили хищение около 8 миллионов рублей из бюджетных средств при поставке в образовательные учреждения не соответствующих ГОСТу, техническому заданию и спецификации магнитно-меловых досок, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Индивидуальный предприниматель, 25-летний житель Махачкалы, в сговоре с начальником отдела по госзакупкам соответствующего регионального министерства в рамках госконтракта осуществил поставку не соответствующих ГОСТу, техническому заданию и спецификации магнитно-меловых досок в образовательные учреждения Дагестана. Злоумышленники обманом присвоили бюджетные средства и причинили ущерб минобру Республики Дагестан на сумму более 7,9 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Мошенничество выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).