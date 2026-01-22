Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане похитили 8 миллионов рублей при поставке досок в школы - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/mvd-2069710109.html
В Дагестане похитили 8 миллионов рублей при поставке досок в школы
В Дагестане похитили 8 миллионов рублей при поставке досок в школы - РИА Новости, 22.01.2026
В Дагестане похитили 8 миллионов рублей при поставке досок в школы
Правоохранительные органы Дагестана выявили хищение около 8 миллионов рублей из бюджетных средств при поставке в образовательные учреждения не соответствующих... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:39:00+03:00
2026-01-22T22:39:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_ce451bd9b21fc4a079f6d8646875edf0.jpg
https://ria.ru/20260122/arhangelsk-2069700334.html
республика дагестан
россия
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_15726caf99454377d29ffb0a32c950b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, махачкала
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала
В Дагестане похитили 8 миллионов рублей при поставке досок в школы

Около 8 млн руб похищены в Дагестане при поставке магнитно-меловых досок в школы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Дагестана выявили хищение около 8 миллионов рублей из бюджетных средств при поставке в образовательные учреждения не соответствующих ГОСТу, техническому заданию и спецификации магнитно-меловых досок, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Индивидуальный предприниматель, 25-летний житель Махачкалы, в сговоре с начальником отдела по госзакупкам соответствующего регионального министерства в рамках госконтракта осуществил поставку не соответствующих ГОСТу, техническому заданию и спецификации магнитно-меловых досок в образовательные учреждения Дагестана. Злоумышленники обманом присвоили бюджетные средства и причинили ущерб минобру Республики Дагестан на сумму более 7,9 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
Мошенничество выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана совместно с коллегами из регионального УФСБ России. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
Вчера, 21:05
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала