В Дагестане похитили 8 миллионов рублей при поставке досок в школы

МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Дагестана выявили хищение около 8 миллионов рублей из бюджетных средств при поставке в образовательные учреждения не соответствующих ГОСТу, техническому заданию и спецификации магнитно-меловых досок, сообщили в пресс-службе МВД республики.