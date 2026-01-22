Москалькова обращается в ООН, МККК, ОБСЕ по каждому преступлению ВСУ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 50 сигналов о преступлениях ВСУ против мирного населения поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в 2026 году, по каждому из них направлена информация в ООН, МККК, ОБСЕ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В своей повседневной деятельности я постоянно получаю сведения о преступлениях, совершаемых вооруженными силами Украины, которые фактически проводят политику геноцида русскоязычного населения. Только в этом году мы получили более 50 сигналов о нарушениях международного гуманитарного права, каждое из которых не остается без реакции", - сказала она журналистам.