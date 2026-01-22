Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обращается в ООН, МККК, ОБСЕ по каждому преступлению ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 22.01.2026
Москалькова обращается в ООН, МККК, ОБСЕ по каждому преступлению ВСУ
Москалькова обращается в ООН, МККК, ОБСЕ по каждому преступлению ВСУ
2026
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Москалькова обращается в ООН, МККК, ОБСЕ по каждому преступлению ВСУ

Москалькова: в 2026 году поступило более 50 сигналов о преступлениях ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 50 сигналов о преступлениях ВСУ против мирного населения поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в 2026 году, по каждому из них направлена информация в ООН, МККК, ОБСЕ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В своей повседневной деятельности я постоянно получаю сведения о преступлениях, совершаемых вооруженными силами Украины, которые фактически проводят политику геноцида русскоязычного населения. Только в этом году мы получили более 50 сигналов о нарушениях международного гуманитарного права, каждое из которых не остается без реакции", - сказала она журналистам.
По словам Москальковой, информация об этих преступлениях направляется в адрес спецдокладчика совета ООН по правам человека, председателя совета ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по правам человека, помощнику генерального секретаря ООН, президенту Международного Комитета Красного Креста, специальной рабочей группе Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ, а также в адрес Международного общественного трибунала по Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
