Москалькова обращается в ООН, МККК, ОБСЕ по каждому преступлению ВСУ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 50 сигналов о преступлениях ВСУ против мирного населения поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ в 2026 году, по каждому из них направлена информация в ООН, МККК, ОБСЕ, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В своей повседневной деятельности я постоянно получаю сведения о преступлениях, совершаемых вооруженными силами Украины, которые фактически проводят политику геноцида русскоязычного населения. Только в этом году мы получили более 50 сигналов о нарушениях международного гуманитарного права, каждое из которых не остается без реакции", - сказала она журналистам.
По словам Москальковой, информация об этих преступлениях направляется в адрес спецдокладчика совета ООН по правам человека, председателя совета ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по правам человека, помощнику генерального секретаря ООН, президенту Международного Комитета Красного Креста, специальной рабочей группе Межпарламентского союза по вопросу мирного урегулирования на Украине, ОБСЕ, а также в адрес Международного общественного трибунала по Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18