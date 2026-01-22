Рейтинг@Mail.ru
17:24 22.01.2026 (обновлено: 18:34 22.01.2026)
Освобождение русскоговорящих детей мигрантов от теста сейчас в разработке
общество, россия, белоруссия, нина останина, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Белоруссия, Нина Останина, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчебник русского языка в школе
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Учебник русского языка в школе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вопрос освобождения русскоговорящих детей иностранных соотечественников от тестирования на знание языка для приема в школы страны требует дополнительной проработки, говорится в ответе Минпросвещения РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила скорректировать правила приема в школы РФ для русскоговорящих детей соотечественников, путем отмены для них экзамена по русскому языку. Соответствующее обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров рассказал о ситуации с русским языком в Прибалтике
20 января, 13:16
"В настоящее время отсутствуют критерии, позволяющие определить порядок отнесения иностранных граждан к категории "русскоговорящих", в связи с чем вопрос об освобождении от прохождения тестирования русскоговорящих детей иностранных соотечественников требует дополнительной проработки", - сказано в ответе заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой.
В министерстве отметили, что указанная проблема является актуальной и заслуживает внимания.
"Тестирование на знание русского языка при приеме на обучение по общеобразовательным программам направлено прежде всего на определение возможности принимаемого лица беспрепятственно усваивать соответствующую образовательную программу на русском языке", - подчеркивается в документе.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.
В ведомстве напомнили, что граждане Белоруссии, где русский язык наделен статусом государственного, освобождены от прохождения тестирования. Кроме того, для детей соотечественников, переехавших на постоянное место жительства в РФ, предусмотрен особый порядок тестирования - только в устной форме.
Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью скорректировать правила приема в школы РФ русскоговорящих детей соотечественников.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Молдавии оценили важность статуса русского языка
16 января, 14:31
 
ОбществоРоссияБелоруссияНина ОстанинаМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
