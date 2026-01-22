Освобождение русскоговорящих детей мигрантов от теста сейчас в разработке

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вопрос освобождения русскоговорящих детей иностранных соотечественников от тестирования на знание языка для приема в школы страны требует дополнительной проработки, говорится в ответе Минпросвещения РФ на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"В настоящее время отсутствуют критерии, позволяющие определить порядок отнесения иностранных граждан к категории "русскоговорящих", в связи с чем вопрос об освобождении от прохождения тестирования русскоговорящих детей иностранных соотечественников требует дополнительной проработки", - сказано в ответе заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой.

В министерстве отметили, что указанная проблема является актуальной и заслуживает внимания.

"Тестирование на знание русского языка при приеме на обучение по общеобразовательным программам направлено прежде всего на определение возможности принимаемого лица беспрепятственно усваивать соответствующую образовательную программу на русском языке", - подчеркивается в документе.

Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.

В ведомстве напомнили, что граждане Белоруссии , где русский язык наделен статусом государственного, освобождены от прохождения тестирования. Кроме того, для детей соотечественников, переехавших на постоянное место жительства в РФ, предусмотрен особый порядок тестирования - только в устной форме.