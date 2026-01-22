Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано сегодня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Правительство определило Минэкономразвития ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано сегодня", - говорится в сообщении.

Так, задачей реестра является учет крупнейших посреднических цифровых платформ. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.

Основными критериями для включения платформы в реестр является предоставление технической возможности размещения оферты, заключения сделки и проведения оплаты. Кроме того, правительство утвердит дополнительные критерии, которые будут касаться количества пользователей, партнеров и объема сделок. Также процедуру межведомственного согласования проходят правила проверки сведений о продавце и информации в карточке товара.

В аппарате добавили, что закон о платформенной экономике создает единое правовое поле для дальнейшего развития таких платформ в России