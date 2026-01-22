Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов - РИА Новости, 22.01.2026
17:36 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/marketpleysy-2069654237.html
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов - РИА Новости, 22.01.2026
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов
Минэкономразвития России станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано сегодня, рассказали... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:36:00+03:00
2026-01-22T17:36:00+03:00
экономика
россия
дмитрий григоренко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
маркетплейс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
https://ria.ru/20251124/mer-2057079848.html
https://ria.ru/20251120/sovet-2056419606.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
экономика, россия, дмитрий григоренко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), маркетплейс
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), маркетплейс
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов

Правительство РФ определило МЭР ответственным за ведение реестра маркетплейсов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минэкономразвития России станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано сегодня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство определило Минэкономразвития ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано сегодня", - говорится в сообщении.
Так, задачей реестра является учет крупнейших посреднических цифровых платформ. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.
Основными критериями для включения платформы в реестр является предоставление технической возможности размещения оферты, заключения сделки и проведения оплаты. Кроме того, правительство утвердит дополнительные критерии, которые будут касаться количества пользователей, партнеров и объема сделок. Также процедуру межведомственного согласования проходят правила проверки сведений о продавце и информации в карточке товара.
В аппарате добавили, что закон о платформенной экономике создает единое правовое поле для дальнейшего развития таких платформ в России.
"Все разрабатываемые проекты постановлений в обязательном порядке детально обсуждаются с бизнесом. Для этого при правительстве создана рабочая группа по платформенной экономике. В ее составе: крупнейшие бизнес-объединения, цифровые платформы, традиционный ритейл, онлайн-сервисы по туризму, такси, представители профильных ассоциаций", - отметили в аппарате вице-премьера.
ЭкономикаРоссияДмитрий ГригоренкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)маркетплейс
 
 
