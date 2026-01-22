https://ria.ru/20260122/manul-2069488688.html
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в Санкт-Петербург к жениху, сообщили в учреждении. РИА Новости, 22.01.2026
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург
Самка манула Пепе из зоопарка в Барнауле отправилась в Петербург за потомством
БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости.
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в Санкт-Петербург к жениху, сообщили
в учреждении.
"Манул Пепе из барнаульского зоопарка уезжает в "командировку" в Санкт-Петербург
. Цель поездки — создание генетически здоровой пары и рождение потомства", — говорится в публикации.
В зоопарке уточнили, что у них живут два манула — Чип и Пепе. Это брат и сестра, так что скрещивать их нельзя: это может привести к накоплению мутаций у потомства.
"Программа ЕРАЗА и СОЗАР "Изучение, сохранение и размножение манула" — это та самая программа, в рамках которой работает наш зоопарк. Координатор программы по манулам проанализировал родословные всех животных в зоопарках‑участниках и составил пары, оптимальные с генетической точки зрения. Именно так было принято решение о "командировке" Пепе", — рассказали в учреждении.
Манул занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Его численность в дикой природе сокращается.