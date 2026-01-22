Рейтинг@Mail.ru
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург
Хорошие новости
 
09:16 22.01.2026 (обновлено: 11:57 22.01.2026)
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в Санкт-Петербург к жениху, сообщили в учреждении. РИА Новости, 22.01.2026
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург

Самка манула Пепе из зоопарка в Барнауле отправилась в Петербург за потомством

© Барнаульский Зоопарк/TelegramСамка манула Пепе из барнаульского зоопарка
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Барнаульский Зоопарк/Telegram
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка
БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в Санкт-Петербург к жениху, сообщили в учреждении.
"Манул Пепе из барнаульского зоопарка уезжает в "командировку" в Санкт-Петербург. Цель поездки — создание генетически здоровой пары и рождение потомства", — говорится в публикации.
© Барнаульский Зоопарк/TelegramСамку манула Пепе отправляют из Барнаула в Санкт-Петербург
Самка манула Пепе из Барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Санкт-Петербург для создания генетически здоровой пары и рождения потомства - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Барнаульский Зоопарк/Telegram
Самку манула Пепе отправляют из Барнаула в Санкт-Петербург
В зоопарке уточнили, что у них живут два манула — Чип и Пепе. Это брат и сестра, так что скрещивать их нельзя: это может привести к накоплению мутаций у потомства.
"Программа ЕРАЗА и СОЗАР "Изучение, сохранение и размножение манула" — это та самая программа, в рамках которой работает наш зоопарк. Координатор программы по манулам проанализировал родословные всех животных в зоопарках‑участниках и составил пары, оптимальные с генетической точки зрения. Именно так было принято решение о "командировке" Пепе", — рассказали в учреждении.
Манул занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Его численность в дикой природе сокращается.
Манул Тимофей из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Московском зоопарке рассказали о рационе манула Тимофея после зажировки
13 января, 05:40
 
Хорошие новости
 
 
