Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург

БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в Санкт-Петербург к жениху, Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в Санкт-Петербург к жениху, сообщили в учреждении.

"Манул Пепе из барнаульского зоопарка уезжает в "командировку" в Санкт-Петербург . Цель поездки — создание генетически здоровой пары и рождение потомства", — говорится в публикации.

В зоопарке уточнили, что у них живут два манула — Чип и Пепе. Это брат и сестра, так что скрещивать их нельзя: это может привести к накоплению мутаций у потомства.

"Программа ЕРАЗА и СОЗАР "Изучение, сохранение и размножение манула" — это та самая программа, в рамках которой работает наш зоопарк. Координатор программы по манулам проанализировал родословные всех животных в зоопарках‑участниках и составил пары, оптимальные с генетической точки зрения. Именно так было принято решение о "командировке" Пепе", — рассказали в учреждении.