Захарова рассказала, на что уйдет 30-миллиардный кредит ЕС для Украины

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, киевский режим надо не снабжать финансами, а в первую очередь отучить от воровства, что не представляется возможным. При этом она добавила, что даже при поступлении новых средств Киев вряд ли сможет избежать дыры в бюджете на фоне лавинообразно растущих расходов, в том числе на восстановление энергетики.