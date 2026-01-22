Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, на что уйдет 30-миллиардный кредит ЕС для Украины
15:44 22.01.2026 (обновлено: 17:13 22.01.2026)
Захарова рассказала, на что уйдет 30-миллиардный кредит ЕС для Украины
Сумма в 30 миллиардов евро из кредита Киеву от стран ЕС для якобы бюджетных нужд будет разворована Владимиром Зеленским и его окружением, заявила официальный... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, киев, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Сумма в 30 миллиардов евро из кредита Киеву от стран ЕС для якобы бюджетных нужд будет разворована Владимиром Зеленским и его окружением, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила разделить одобренный в конце 2025 года кредит Киеву в 90 миллиардов евро на две части: 60 миллиардов евро будут выделены на военные закупки, а 30 миллиардов евро пойдут на поддержку бюджета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД
25 декабря 2025, 17:13
"Что такое бюджетные нужды киевского режима? Ну мы-то с вами знаем теперь. Теперь об этом знает весь мир – на воровство эти деньги выделила Урсула фон дер Ляйен Зеленскому", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, киевский режим надо не снабжать финансами, а в первую очередь отучить от воровства, что не представляется возможным. При этом она добавила, что даже при поступлении новых средств Киев вряд ли сможет избежать дыры в бюджете на фоне лавинообразно растущих расходов, в том числе на восстановление энергетики.
"Однако бедственное положение режима Зеленского его европейских союзников вообще не интересует. Для них важно продолжать бойню, и для них важно участвовать в этом самом перераспределении денег", - отметила она.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Гомункул просит есть": Орбан прокомментировал финансовые притязания Киева
6 января, 16:44
 
В миреКиевРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
