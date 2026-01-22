https://ria.ru/20260122/kostroma-2069701981.html
В Костромской области удвоилось число пациентов, вылеченных от варикоза
В Костромской области удвоилось число пациентов, вылеченных от варикоза
В Костромской области удвоилось число пациентов, вылеченных от варикоза
В Костромской области в два раза выросло число пациентов, которым оказана оперативная помощь в лечении варикоза, сообщила пресс-служба администрации региона.
В Костромской области удвоилось число пациентов, вылеченных от варикоза
В Костромской области в два раза выросло число пациентов, вылеченных от варикоза
КОСТРОМА, 22 янв – РИА Новости. В Костромской области в два раза выросло число пациентов, которым оказана оперативная помощь в лечении варикоза, сообщила пресс-служба администрации региона.
Сообщается, что для первой окружной больницы Костромы за счет средств фонда обязательного медицинского страхования приобретен аппарат для эндовазальной лазерной коагуляции сосудов и вен нижних конечностей.
"Ранее операции выполнялись классическим способом с помощью хирургического вмешательства. Также костромичей направляли на лечение в Москву, Ярославль и Иваново. Новое лазерное оборудование позволило снизить количество осложнений после оперативного вмешательства, сократить время самой операции", - говорится в сообщении.
Заместитель главного врача по хирургической помощи больницы Алексей Сурогин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что врачи уже накопили большой опыт в проведении подобных операций.
"Доктора обучены, исходы все хорошие, осложнений за все время оперативного лечения у нас не было. Благодаря новому оборудованию количество проводимых операций выросло более чем в два раза", – рассказал Сурогин.
Пациентки больницы рассказали об успешных операциях. В частности, по словам Ирины Осиповой, через час после операции она уже ходила.
Развитие высокотехнологичной медицинской помощи, применение современного оборудования и технологий для лечения заболеваний губернатор Костромской области Сергей Ситников определяет как одно из важнейших направлений развития региональной системы здравоохранения, отмечают в обладминистрации. Первая окружная больница Костромы является одним из учреждений, где активно обновляется материально-техническая база и осваиваются новые методики. На лечение и реабилитацию в Кострому направляются в том числе жители ближайших регионов - Ярославля, Кирова, Вологды.