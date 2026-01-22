https://ria.ru/20260122/kiev-2069698198.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.01.2026
