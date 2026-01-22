Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА благодаря единственной шайбе на 59-й минуте обыграл "Барыс"
Хоккей
 
21:53 22.01.2026
ЦСКА благодаря единственной шайбе на 59-й минуте обыграл "Барыс"
ЦСКА благодаря единственной шайбе на 59-й минуте обыграл "Барыс"
ЦСКА обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
спорт, никита охотюк, цска, барыс, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
ЦСКА благодаря единственной шайбе на 59-й минуте обыграл "Барыс"

ЦСКА обыграл "Барыс" и продлил серию домашних побед в КХЛ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - "Барыс" (Астана)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Барыс (Астана) - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ЦСКА обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
1 : 0
Барыс
18:33 • Никита Охотюк
(Денис Зернов, Мак Холлоуэлл)
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, отличился Никита Охотюк (59-я минута). Вратарь армейцев Дмитрий Гамзин отразил все 28 бросков по воротам и оформил четвертый в сезоне и седьмой в карьере в КХЛ "сухарь".
Столичный клуб одержал четвертую подряд домашнюю победу и с 56 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции, "Барыс" (39 очков) идет на предпоследнем, 10-м месте.
В следующем матче ЦСКА 26 января примет лидера Запада череповецкую "Северсталь", астанинский клуб 24 января встретится на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком".
Игроки ХК Металлург - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Металлург" потерпел первое поражение в 2026 году
Вчера, 19:32
 
Хоккей
 
