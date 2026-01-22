Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл худшему клубу НХЛ, Овечкин не забил
Хоккей
 
08:42 22.01.2026
"Вашингтон" проиграл худшему клубу НХЛ, Овечкин не забил
"Вашингтон" проиграл худшему клубу НХЛ, Овечкин не забил
"Вашингтон Кэпиталз" уступил "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, ванкувер кэнакс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Ванкувер Кэнакс, Александр Овечкин
"Вашингтон" проиграл худшему клубу НХЛ, Овечкин не забил

Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче против "Ванкувера"

© REUTERS / Isaiah J. DowningАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Isaiah J. Downing
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 января 2026 • начало в 06:00
Завершен
Ванкувер
4 : 3
Вашингтон
13:32 • Брок Бесер
(Давид Кампф)
18:22 • Эвандер Кейн
(Джейк Дебраск)
28:58 • Дрю О'Коннор
(Давид Кампф, Брок Бесер)
31:43 • Филип Хронек
(Джейк Дебраск, Tom Willander)
08:25 • Дилан Строум
(Том Уилсон, Джон Карлсон)
09:43 • Джастин Сурдиф
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
56:37 • Дилан Строум
(Джастин Сурдиф, Джон Карлсон)
Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1). У победителей отличились Брок Бесер (14-я минута), Эвандер Кейн (19), Дрю О'Коннор (29) и Филип Гронек (32). У гостей дубль оформил Дилан Строум (9, 57), также отличился Джастин Сурдиф (10).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей. Он провел на площадке 22 минуты и 42 секунды, нанес два броска в створ. Безголевая серия россиянина составляет пять игр. В 51 матче сезона форвард "столичных" набрал 43 очка (20 голов и 23 передачи).
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд и с 54 очками идет на шестом месте в Столичном дивизионе, "Ванкувер" (39 очков) прервал 11-матчевую серию поражений и занимает последнюю, восьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Сиэтл Кракен" дома обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1. Голкипер "островитян" Илья Сорокин отразил 21 бросок из 24.
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс Александр Овечкин
 
