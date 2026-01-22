"Вашингтон" проиграл худшему клубу НХЛ, Овечкин не забил

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:3 (2:2, 2:0, 0:1). У победителей отличились Брок Бесер (14-я минута), Эвандер Кейн (19), Дрю О'Коннор (29) и Филип Гронек (32). У гостей дубль оформил Дилан Строум (9, 57), также отличился Джастин Сурдиф (10).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей. Он провел на площадке 22 минуты и 42 секунды, нанес два броска в створ. Безголевая серия россиянина составляет пять игр. В 51 матче сезона форвард "столичных" набрал 43 очка (20 голов и 23 передачи).

"Вашингтон" потерпел четвертое поражение подряд и с 54 очками идет на шестом месте в Столичном дивизионе, "Ванкувер" (39 очков) прервал 11-матчевую серию поражений и занимает последнюю, восьмую позицию в Тихоокеанском дивизионе.