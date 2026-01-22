Рейтинг@Mail.ru
Казахстан вступил в Совет мира без внесения взноса - РИА Новости, 22.01.2026
22:31 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/kazahstan-2069709474.html
Казахстан вступил в Совет мира без внесения взноса
Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения финансового взноса, сообщает казахстанское издание Masa.media, которое получило ответ на свой запрос из... РИА Новости, 22.01.2026
АСТАНА, 22 янв - РИА Новости. Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения финансового взноса, сообщает казахстанское издание Masa.media, которое получило ответ на свой запрос из пресс-службы президента Казахстана.
В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовал в церемонии подписания устава "Совета мира" в швейцарском Давосе, вместе с президентом США Дональдом Трампом и 16 другими мировыми лидерами.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В ГД назвали гроссмейстерским ходом предложение Путина по Совету мира
Вчера, 22:16
"Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 миллиарда долларов не считается условием членства. Это право каждого участника... Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Токаева добавили, что для вступления в созданную по инициативе Трампа организацию требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок членства составляет три года.
"В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в совете сверх установленного 3-летнего срока", - пояснили в пресс-службе казахстанского лидера.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам ряда государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Совет мира дополнительно разделил Европу, заявил Вучич
Вчера, 18:43
 
