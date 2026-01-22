Казахстан вступил в Совет мира без внесения взноса

АСТАНА, 22 янв - РИА Новости. Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения финансового взноса, сообщает казахстанское издание Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения финансового взноса, сообщает казахстанское издание Masa.media , которое получило ответ на свой запрос из пресс-службы президента Казахстана.

"Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 миллиарда долларов не считается условием членства. Это право каждого участника... Казахстан вступил в "Совет мира" без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Токаева добавили, что для вступления в созданную по инициативе Трампа организацию требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок членства составляет три года.

"В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в совете сверх установленного 3-летнего срока", - пояснили в пресс-службе казахстанского лидера.