Израиль не сможет закрепиться на Африканском Роге, считает эксперт

ДОХА, 22 янв — РИА Новости. Арабские страны не дадут Израилю закрепиться в Сомали, высказал мнение РИА Новости профессор по международным делам, безопасности и обороне университета Катара Али Бакир.
"Израиль с 2023 года предпринимает активные попытки внедриться на Африканский Рог, и признание Сомалиленда идет в русле его политики, но вряд ли у него получится там закрепиться, так как признание региона Сомалиленд как независимой страны встретило жесткое осуждение и сопротивление со стороны арабских и многих африканских стран", — сказал Бакир.
По его словам, свои военные базы в Сомали имеют Саудовская Аравия, Турция и Египет, они обеспечивают их интересы в этом регионе. Кроме того, Турция вложила много инвестиций в эту страну. "Регион также очень важен для Египта, а потенциальное сотрудничество Израиля с Эфиопией в Сомалиленде, которое может укрепить позиции конкурирующей с Каиром в Африке Аддис-Абебы, не отвечает интересам Египта, поэтому планы Израиля контролировать этот регион вряд ли осуществятся", — считает эксперт.
В конце декабря 2025 года Израиль официально признал расположенную на севере Африканского Рога (побережье Красного моря) самопровозглашенную Республику Сомалиленд, обе страны подписали взаимную декларацию о признании. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля", в поддержку единства Сомали выступили Лига арабских государств и Африканский союз.