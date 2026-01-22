Рейтинг@Mail.ru
17:25 22.01.2026 (обновлено: 22:02 22.01.2026)
Израиль не сможет закрепиться на Африканском Роге, считает эксперт
Израиль не сможет закрепиться на Африканском Роге, считает эксперт
в мире, лига арабских государств, израиль, сомали, египет, африканский союз
В мире, Лига арабских государств, Израиль, Сомали, Египет, Африканский союз
Израиль не сможет закрепиться на Африканском Роге, считает эксперт

Бакир: Израиль не сможет закрепиться на Африканском Роге из-за арабских стран

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ДОХА, 22 янв — РИА Новости. Арабские страны не дадут Израилю закрепиться в Сомали, высказал мнение РИА Новости профессор по международным делам, безопасности и обороне университета Катара Али Бакир.
"Израиль с 2023 года предпринимает активные попытки внедриться на Африканский Рог, и признание Сомалиленда идет в русле его политики, но вряд ли у него получится там закрепиться, так как признание региона Сомалиленд как независимой страны встретило жесткое осуждение и сопротивление со стороны арабских и многих африканских стран", — сказал Бакир.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Израиль пока не готов к войне с Ираном, считает эксперт
21 января, 14:07
По его словам, свои военные базы в Сомали имеют Саудовская Аравия, Турция и Египет, они обеспечивают их интересы в этом регионе. Кроме того, Турция вложила много инвестиций в эту страну. "Регион также очень важен для Египта, а потенциальное сотрудничество Израиля с Эфиопией в Сомалиленде, которое может укрепить позиции конкурирующей с Каиром в Африке Аддис-Абебы, не отвечает интересам Египта, поэтому планы Израиля контролировать этот регион вряд ли осуществятся", — считает эксперт.
В конце декабря 2025 года Израиль официально признал расположенную на севере Африканского Рога (побережье Красного моря) самопровозглашенную Республику Сомалиленд, обе страны подписали взаимную декларацию о признании. Власти Сомали категорически отвергли "посягательство на суверенитет со стороны Израиля", в поддержку единства Сомали выступили Лига арабских государств и Африканский союз.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Решение о помиловании Нетаньяху примут по закону, заявил президент Израиля
Вчера, 13:56
 
