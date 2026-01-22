СМИ: мобильные операторы вводят плату за безлимитный интернет

Рейтинг@Mail.ru
05:01 22.01.2026 (обновлено: 05:16 22.01.2026)
© iStock.com / PeopleImages
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© iStock.com / PeopleImages
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ведущие российские операторы связи начинают взимать дополнительную плату за безлимитный интернет по старым тарифным планам, пишет Forbes, ссылаясь на уведомления компаний.
"Так операторы стремятся компенсировать часть потерь из-за ценовой войны и ограничивают нагрузку на сети", — говорится в публикации.
По информации издания, абоненты "Мегафона" будут платить за безлимит 25 и 99 рублей в месяц в зависимости от тарифа. Клиенты "Билайна" — 4,5 рубля в сутки. "Т2 Мобайл", в свою очередь, повышает месячную плату на 19,5 процента.
Также отмечается, что изменения планируются и у МТС, но не уточняется, в каких масштабах.
