В Госдуме предложили изменения в закон "Об исполнительном производстве"
02:09 22.01.2026 (обновлено: 02:17 22.01.2026)
В Госдуме предложили изменения в закон "Об исполнительном производстве"
В Госдуме предложили изменения в закон "Об исполнительном производстве"
В Госдуме предложили изменения в закон "Об исполнительном производстве"
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству, до которой наложение ареста на имущество РИА Новости, 22.01.2026
В Госдуме предложили изменения в закон "Об исполнительном производстве"

Миронов предложил увеличить сумму взыскания по исполнительному производству

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить сумму взыскания по исполнительному производству, до которой наложение ареста на имущество должника не допускается, установив её в размере 30 тысяч рублей.
Законопроект о внесении таких изменений в закон "Об исполнительном производстве" будет внесен на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
Названа сумма долга, при которой приставы могут изъять имущество
"Законопроектом предлагается увеличить сумму взыскания по исполнительному производству, до которой наложение ареста на имущество должника не допускается, установив её в размере 30 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время значительная часть долгов граждан до 30 тысяч рублей погашаются через удержание средств с их дохода или банковского счёта.
"Для этого судебные приставы могут арестовывать счета, вводить запрет на регистрационные действия имущества должника, и если речь идёт о небольшой сумме, то такая мера приводит к несоразмерным ограничениям", – сообщил парламентарий.
Он подчеркнул, что "Справедливая Россия" предлагает защитить интересы граждан. "Мы считаем, что денежные средства должны арестовываться в размере задолженности с учётом расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора. Запрет на регистрационные действия с имуществом при сумме долга до 30 тысяч рублей предлагаем отменить", - добавил Миронов.
Юрист рассказала о последствиях ареста имущества владельца для арендатора
Лидер партии уточнил, что исключение – социально значимые требования: задолженности по требованиям о возмещении вреда, причинении здоровья, о взыскании алиментов, возмещении ущерба из-за преступления, компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и оплате труда.
"Наш законопроект защищает права граждан с небольшим долгом. Его принятие предотвратит ситуации, когда из-за долга в несколько тысяч рублей гражданин не может распорядиться своим имуществом, стоимость которого многократно превышает сумму долга", – заключил Миронов.
Суды могут признать кредиторов контролирующими лицами должника
Сергей Миронов, Справедливая Россия, Госдума РФ
 
 
