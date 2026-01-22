Рейтинг@Mail.ru
"Мидтьюлланн" упустил досрочный выход в 1/8 финала ЛЕ на 100-й минуте матча
Футбол
Футбол
 
22:55 22.01.2026 (обновлено: 23:05 22.01.2026)
"Мидтьюлланн" упустил досрочный выход в 1/8 финала ЛЕ на 100-й минуте матча
"Мидтьюлланн" упустил досрочный выход в 1/8 финала ЛЕ на 100-й минуте матча - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Мидтьюлланн" упустил досрочный выход в 1/8 финала ЛЕ на 100-й минуте матча
Датский футбольный клуб "Мидтьюлланн" на выезде сыграл вничью с норвежским "Бранном" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
футбол
спорт
берген
мартин эрлич
бранн
штурм
динамо москва
берген
спорт, берген, мартин эрлич, бранн, штурм, динамо москва
Футбол, Спорт, Берген, Мартин Эрлич, Бранн, Штурм, Динамо Москва
"Мидтьюлланн" упустил досрочный выход в 1/8 финала ЛЕ на 100-й минуте матча

"Мидтьюлланн" в матче с "Бранном" упустил шанс досрочно выйти в 1/8 финала ЛЕ

© официальный твиттер клуба "Легия"Мяч Лиги Европы УЕФА
Мяч Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© официальный твиттер клуба "Легия"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Датский футбольный клуб "Мидтьюлланн" на выезде сыграл вничью с норвежским "Бранном" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Бергене, завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Мартин Эрлич (4-я и 70-я минута), также мяч забил Жуниор Брумадо (31). У "Бранна" отличились Ноа Хольм (19), Эмиль Корнвиг (68, пенальти) и Йоахим Солтведт (90+10, пенальти).
Лига Европы УЕФА
22 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
Бранн
3 : 3
Мидтъюлланн
19‎’‎ • Ноа Хольм
(Denzel De Roeve)
68‎’‎ • Эмиль Корнвиг (П)
90‎’‎ • Joachim Soltvedt (П)
04‎’‎ • Мартин Эрлич
(Филипп Биллинг)
31‎’‎ • Джуниор Брумадо
70‎’‎ • Мартин Эрлич
(Han-Beom Lee)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Мидтьюлланн" (16 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Бранн" с 9 баллами располагается на 21-м месте.
В восьмом, заключительном туре основного этапа турнира "Мидтьюлланн" 29 января примет хорватское "Динамо Загреб", "Бранн" в этот же день на выезде встретится с австрийским "Штурмом".
В другом матче шведский "Мальмё" дома уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 0:1 и лишился шансов на плей-офф. Белградский клуб провел первую встречу после возвращения на пост главного тренера Деяна Станковича, ранее возглавлявшего московский "Спартак". Нидерландский "Фейенорд" дома разгромил австрийский "Штурм" - 3:0.
 
Футбол
 
Матч-центр
 
