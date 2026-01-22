"Мидтьюлланн" упустил досрочный выход в 1/8 финала ЛЕ на 100-й минуте матча

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Датский футбольный клуб "Мидтьюлланн" на выезде сыграл вничью с норвежским "Бранном" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Бергене, завершилась со счетом 3:3. В составе гостей дубль оформил Мартин Эрлич (4-я и 70-я минута), также мяч забил Жуниор Брумадо (31). У "Бранна" отличились Ноа Хольм (19), Эмиль Корнвиг (68, пенальти) и Йоахим Солтведт (90+10, пенальти).
22 января 2026 • начало в 20:45
Завершен
19’ • Ноа Хольм
(Denzel De Roeve)
68’ • Эмиль Корнвиг (П)
90’ • Joachim Soltvedt (П)
04’ • Мартин Эрлич
(Филипп Биллинг)
31’ • Джуниор Брумадо
70’ • Мартин Эрлич
(Han-Beom Lee)
"Мидтьюлланн" (16 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Бранн" с 9 баллами располагается на 21-м месте.
В восьмом, заключительном туре основного этапа турнира "Мидтьюлланн" 29 января примет хорватское "Динамо Загреб", "Бранн" в этот же день на выезде встретится с австрийским "Штурмом".
В другом матче шведский "Мальмё" дома уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 0:1 и лишился шансов на плей-офф. Белградский клуб провел первую встречу после возвращения на пост главного тренера Деяна Станковича, ранее возглавлявшего московский "Спартак". Нидерландский "Фейенорд" дома разгромил австрийский "Штурм" - 3:0.