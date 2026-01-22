Донбасская дуга. Как меняется ситуация на фронте

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Киев по-прежнему делает ставку на бои за Купянск. Именно туда Сырский отправляет львиную долю имеющихся у него ресурсов. Это может дорого обойтись ВСУ. О том, что происходит на линии боевого соприкосновения, — в материале РИА Новости.

Важный участок

"Районы Купянска находятся под нашим контролем, но оцениваем, что противник не отказался от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил в декабре, успеха не принесла", — доложил генерал-полковник Сергей Кузовлев на совещании с министром обороны Андреем Белоусовым

Димитрове, После того как Зеленский в декабре опубликовал видео, якобы тогда же записанное у стелы на въезде в Купянск с западной стороны, этот город приобрел для Киева не только военное, но и политическое значение. На фоне тяжелых поражений в Красноармейске Северске и под Гуляйполем надо было продемонстрировать способность ВСУ организовать контрнаступление. Однако все атаки были отбиты.

Кузовлев уточнял, что уничтожение украинских частей в районе населенных пунктов Подолы и Купянск-Узловой планируется завершить в течение января-февраля.

Донбасская дуга

На всех остальных направлениях российские войска продолжают продвижение.

Освобождение Красноармейско-Димитровской агломерации развязало руки группировке "Центр". Теперь ее подразделения наступают сразу на нескольких участках фронта. Взяли под контроль Родинское и Вольное севернее Димитрова, а также Артемовку — северо-восточнее.

На этой неделе пришел черед Новопавловки — всего в девяти километрах к юго-западу от Дружковки

Это означает, что клещи вокруг Константиновки понемногу сжимаются. При этом в самом городе также идут бои. Параллельно группировка "Юг" продвигается к востоку от населенного пункта.

Если российским войскам удастся сомкнуть "клешни" у Дружковки, ВСУ в Константиновке окажутся фактически отрезанными от тылов. Это станет серьезным подспорьем для развития успеха в битве за Донбасскую дугу — линию обороны ВСУ от Славянска на севере до Константиновки на юге — через Краматорск и Дружковку.

На другом конце дуги действует группировка "Юг". В частности, после освобождения Северска российские войска заняли село Бондарное юго-западнее города и село Закотное — северо-западнее. А на прошлой неделе освободили Приволье — в пяти километрах от Бондарного.

Дальневосточный экспресс и не только

Группировка "Восток", завершившая год важным достижением — освобождением Гуляйполя, форсировала реку Гайчур и, проломив оборону ВСУ, направилась на север — вдоль украинских укреплений. За январь вытеснили противника из населенных пунктов Зеленое, Жотвневое и Прилуки в Запорожской области

Также дальневосточники взяли под контроль село Братское в Днепропетровской области

Все это создало условия для формирования плацдарма на западном берегу Гайчура и дальнейшего продвижения сразу в двух регионах.

Однако на этом проблемы ВСУ на юге не заканчиваются — группировка "Днепр" в середине января освободила село Белогорье неподалеку от Малой Токмачки. В понедельник стало известно об успехах российских войск в Павловке к востоку от Степногорска. Фронт неумолимо приближается к Запорожью — до окраин города уже меньше 20 километров.

Еще один повод для беспокойства в Киеве — активизация наступательных действий группировки "Север". Ее подразделения в рамках создания буферной зоны у границы взяли под контроль населенный пункт Комаровка.