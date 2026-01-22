Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином

БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал супердорогим ужином в Брюсселе наспех организованный внеочередной саммит Европейского союза.
"Опять сижу в самолете, на этот раз - в Брюссель. Кто-то может позавидовать, но, поверьте мне, нечему. Председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал внеочередное заседание Европейского совета, чтобы уменьшить панику некоторых государств-членов, однако без того, чтобы мы принимали решения или знали, когда закончим, просто супердорогой ужин в Брюсселе, если возьмем расходы на правительственный борт и неподготовленный саммит", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он выразил надежду, что встреча в Брюсселе не продлится до утра.
Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите, посвященном отношениям с США, обсудят возможные контрмеры на случай введения обещанных американским лидером Дональдом Трампом дополнительных торговых пошлин в отношении ряда европейских стран на фоне спора по Гренландии. Глава Евросовета Антониу Кошта накануне заявил, что лидеры обсудят как общее состояние торговли с США, так и возможные ответные шаги для защиты Европы. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель предпочел бы решать вопросы с Вашингтоном через диалог, но готов и к решительным ответным мерам в случае необходимости.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
