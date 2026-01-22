Рейтинг@Mail.ru
Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином - РИА Новости, 22.01.2026
23:27 22.01.2026
Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином
Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином - РИА Новости, 22.01.2026
Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал супердорогим ужином в Брюсселе наспех организованный внеочередной саммит Европейского союза.
в мире
брюссель
россия
сша
роберт фицо
антониу кошта
евросоюз
европейский совет
в мире, брюссель, россия, сша, роберт фицо, антониу кошта, евросоюз, европейский совет, дональд трамп
В мире, Брюссель, Россия, США, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет, Дональд Трамп
Фицо назвал наспех организованный саммит ЕС просто супердорогим ужином

Фицо назвал супердорогим ужином в Брюсселе наспех организованный саммит ЕС

Роберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал супердорогим ужином в Брюсселе наспех организованный внеочередной саммит Европейского союза.
"Опять сижу в самолете, на этот раз - в Брюссель. Кто-то может позавидовать, но, поверьте мне, нечему. Председатель Европейского совета Антониу Кошта созвал внеочередное заседание Европейского совета, чтобы уменьшить панику некоторых государств-членов, однако без того, чтобы мы принимали решения или знали, когда закончим, просто супердорогой ужин в Брюсселе, если возьмем расходы на правительственный борт и неподготовленный саммит", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Премьер Словакии сравнил ЕС с массажным салоном
Вчера, 23:04
Он выразил надежду, что встреча в Брюсселе не продлится до утра.
Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите, посвященном отношениям с США, обсудят возможные контрмеры на случай введения обещанных американским лидером Дональдом Трампом дополнительных торговых пошлин в отношении ряда европейских стран на фоне спора по Гренландии. Глава Евросовета Антониу Кошта накануне заявил, что лидеры обсудят как общее состояние торговли с США, так и возможные ответные шаги для защиты Европы. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Брюссель предпочел бы решать вопросы с Вашингтоном через диалог, но готов и к решительным ответным мерам в случае необходимости.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Фицо рассказал, почему никто не воспринимает Евросоюз всерьез
19 января, 23:18
 
В миреБрюссельРоссияСШАРоберт ФицоАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский советДональд Трамп
 
 
