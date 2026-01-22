Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Большинство депутатов Европейского парламента отклонили четвертый вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, инициированный в этот раз из-за подписания непопулярного торгового соглашения со странами Меркосур в обход Европарламента, следует из результатов голосования.