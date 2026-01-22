Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК
14:13 22.01.2026 (обновлено: 14:31 22.01.2026)
Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК
Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК - РИА Новости, 22.01.2026
Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК
Большинство депутатов Европейского парламента отклонили четвертый вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, инициированный в этот раз из-за... РИА Новости, 22.01.2026
Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия главе ЕК

Депутаты Европарламента отклонили четвертый вотум недоверия фон дер Ляйен

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Большинство депутатов Европейского парламента отклонили четвертый вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, инициированный в этот раз из-за подписания непопулярного торгового соглашения со странами Меркосур в обход Европарламента, следует из результатов голосования.
За выражение главе ЕК недоверия проголосовали 165 парламентариев, 390 выступили против и 10 воздержались.
Это уже четвертый вотум недоверия, представленный в отношении фон дер Ляйен с декабря 2024 года, и первый, на дебаты и голосование по которому она не явилась. Вместо себя она направила еврокомиссара Мароша Шефчовича, который занимается в ЕК вопросами торговли.
До этого аналогичные вотумы рассматривались в июле и в октябре 2025 года. Они были связаны с закупками вакцин против коронавируса, политикой председателя ЕК в области энергетики и торговыми отношениями с США. Эти вотумы также не получили необходимой поддержки в ЕП.
Евросоюз и Меркосур 17 января 2026 года заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
