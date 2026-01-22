Рейтинг@Mail.ru
00:34 22.01.2026
Европарламент проголосует по вотуму недоверия главе Еврокомиссии
Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге в четверг проголосует по четвертому по счету вотуму недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:34:00+03:00
2026-01-22T00:34:00+03:00
в мире, сша, европа, страсбург, урсула фон дер ляйен, марош шефчович, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, США, Европа, Страсбург, Урсула фон дер Ляйен, Марош Шефчович, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге в четверг проголосует по четвертому по счету вотуму недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, который инициировали представители фракции венгерского премьера Виктора Орбана "Патриоты Европы".
Ожидается, что голосование состоится в 12.00 (14.00 мск).
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Европарламент запросил мнение Суда ЕС по сделке с Меркосур
Вчера, 15:31
Как сообщила 16 января представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, сама фон дер Ляйен на голосование не явится, она направила вместо себя еврокомиссара Мароша Шефчовича. По словам Подесты, такое решение принято, поскольку вотум недоверия связан с подписанием в обход ЕП непопулярного торгового соглашения со странами-участницами Меркосур, а Шефчович как раз занимается в ЕК вопросами торговли. Кроме того, глава Еврокомиссии в четверг в Брюсселе примет участие во внеочередном саммите Евросоюза, который будет посвящен отношениям ЕС с США.
Согласно правилам, вотум недоверия в отношении Еврокомиссии может быть представлен председателю Европарламента одной десятой членов парламента, то есть 72 депутатами. С момента начала второго срока фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии в отношении нее представили уже четыре вотума недоверия: помимо нынешнего, голосование проводилось в июле и по двум вотумам недоверия в октябре 2025 года. Они были связаны с закупками вакцин против коронавируса, а также политикой председателя ЕК в области энергетики и торговыми отношениями с США. Все три предыдущих раза вотума недоверия не получили необходимой поддержки в ЕП.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России
6 октября 2025, 19:56
Для утверждения вотума недоверия запрос должен поддержать 361 парламентарий. Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования показывает общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля 2025 года достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из Европейского союза в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин Штатов в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Америки энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока президентства Трампа, - а также инвестировать в Соединенные Штаты Америки дополнительные 600 миллиардов долларов.
Евросоюз и Меркосур 17 января 2026 года заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
В среду Европарламент перевесом всего в десять голосов отправил соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствии европейскому законодательству. Обращение в Суд ЕС может отложить вступление договора в силу на два года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Глава ЕК не примет участия в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия
16 января, 18:22
 
В миреСШАЕвропаСтрасбургУрсула фон дер ЛяйенМарош ШефчовичДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
