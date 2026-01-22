Рейтинг@Mail.ru
21:15 22.01.2026 (обновлено: 21:28 22.01.2026)
Евросоюз решил объявить бойкот идее Трампа о Совете мира, заявил Пушков
Страны Европы решили объявить бойкот идее президента США Дональда Трампа о создании Совета мира, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Евросоюз решил объявить бойкот идее Трампа о Совете мира, заявил Пушков

Пушков заявил, что Евросоюз решил объявить бойкот идее Трампа о Совете мира

Алексей Пушков на ПМЭФ-2025
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Страны Европы решили объявить бойкот идее президента США Дональда Трампа о создании Совета мира, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Похоже, европейцы решили объявить бойкот замыслу Трампа создать Совет мира, который он же и возглавит. Во всяком случае, вслед за (президентом Франции Эммануэлем. — Прим. ред.) Макроном и (премьером Великобритании Киром. — Прим. ред.) Стармером, отклонившими приглашение Трампа, в сторону ушла и премьер Италии (Джорджа. — Прим. ред.) Мелони, сославшись на то, что часть устава Совета якобы противоречит Конституции Италии. Как заявила Мелони, "юридические препятствия" мешают ей в настоящее время принять участие в работе Совета мира", — написал член комитета в своем Telegram-канале.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Совет мира дополнительно разделил Европу, заявил Вучич
Вчера, 18:43
Сенатор также назвал подобные высказывания Мелони вежливым способом сказать "нет" Трампу.
"Так европейцы, видимо, хотят похоронить замысел Трампа", — констатировал политик.
Ранее Мелони заявила, что не подпишет документ о присоединении к Совету мира по восстановлению и управлению сектором Газа из-за его противоречия конституции страны.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, Россия и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание Совета мира под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Дональд Трамп после подписания устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
МИД Франции раскритиковал отдельные элементы устава Совета мира
Вчера, 18:42
 
В мире США Италия Россия Дональд Трамп Алексей Пушков Совет Федерации РФ ООН
 
 
