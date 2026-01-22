https://ria.ru/20260122/dnepropetrovsk-2069587022.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги в части Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:35:00+03:00
2026-01-22T14:35:00+03:00
2026-01-22T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
днепропетровск
украина
днепропетровская область
днепропетровск
украина
В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы