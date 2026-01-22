Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 22.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 22.01.2026
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги в части Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 22.01.2026
Украинские пожарные
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги в части Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Телеграф".
"Взрывы слышны в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Немного позже украинский телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
