Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать российские рубли - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/dengi-2069461131.html
Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать российские рубли
Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать российские рубли - РИА Новости, 22.01.2026
Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать российские рубли
Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем вполне могут стать преимущественно полимерными, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T02:46:00+03:00
2026-01-22T02:46:00+03:00
алексей родин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg
https://ria.ru/20260111/dengi-2067192386.html
https://ria.ru/20260110/banknoty-2067083798.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_00416b4b0410be3c1dc5c1ff83771fdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей родин, экономика
Алексей Родин, Экономика
Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать российские рубли

РИА Новости: рублевые купюры в ближайшие десять лет могут стать полимерными

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем вполне могут стать преимущественно полимерными, рассказали РИА Новости эксперты.
"Будет все больше пластиковых и все меньше бумажных купюр - помимо практичности, долговечности и износостойкости, пластик дает дизайнерам более широкие возможности, например, прозрачные участки", - считает основатель и руководитель дизайн-инжиниринговой компании KUZIN Machinery Максим Кузин.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Названы самые необычные деньги мира
11 января, 06:15
Он добавил, что может измениться размер банкнот и их цвет. "Нестандартные размеры и цвета - это устойчивый тренд, и нет оснований думать, что он не проявит себя", - подчеркнул Кузин.
Вероятно также и то, что в будущем купюры будут посвящены сюжетам из новейшей истории, добавил эксперт.
При этом финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин полагает, что в ближайшее десятилетие кардинальных изменений в дизайне купюр не предвидится. "Поскольку все же валюта должна легко восприниматься везде и быть привычной "взгляду" - сейчас это горизонтальный формат", - отметил эксперт.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские купюры вошли в топ-5 самых защищенных в мире банкнот
10 января, 08:14
 
Алексей РодинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала