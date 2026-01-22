Эксперты рассказали, какими в будущем могут стать российские рубли

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем вполне могут стать преимущественно полимерными, рассказали РИА Новости эксперты.

"Будет все больше пластиковых и все меньше бумажных купюр - помимо практичности, долговечности и износостойкости, пластик дает дизайнерам более широкие возможности, например, прозрачные участки", - считает основатель и руководитель дизайн-инжиниринговой компании KUZIN Machinery Максим Кузин.

Он добавил, что может измениться размер банкнот и их цвет. "Нестандартные размеры и цвета - это устойчивый тренд, и нет оснований думать, что он не проявит себя", - подчеркнул Кузин.

Вероятно также и то, что в будущем купюры будут посвящены сюжетам из новейшей истории, добавил эксперт.