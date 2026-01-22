В Петербурге завели дело из-за смерти мужчины после конфликта в ТЦ

"По указанию руководителя ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу Павла Выменца по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает следственное управление.

По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент в торговом комплексе произошел из-за подозрения в краже молодого человека, который распылил газ из баллончика в сторону охранников. По данному факту были задержаны трое мужчин, еще один сотрудник охранного предприятия скрылся, ведется его розыск.