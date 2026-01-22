В Петербурге завели дело из-за смерти мужчины после конфликта в ТЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после смерти посетителя ТЦ в Петербурге, у которого был конфликт с охраной, сообщила пресс-служба ГСУСК России по городу.
Ранее региональное ГУМВД сообщало, что вечером 21 января после конфликта мужчины с охранниками в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Санкт-Петербурга мужчине стало плохо, в больнице он скончался.
«
"По указанию руководителя ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу Павла Выменца по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает следственное управление.
По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент в торговом комплексе произошел из-за подозрения в краже молодого человека, который распылил газ из баллончика в сторону охранников. По данному факту были задержаны трое мужчин, еще один сотрудник охранного предприятия скрылся, ведется его розыск.
В пресс-службе прокуратуры города РИА Новости сообщили, что проводится проверка исполнения федерального законодательства в деятельности частного охранного предприятия при оказании услуг в торговом комплексе на Коломяжском проспекте. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
