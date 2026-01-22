https://ria.ru/20260122/dagestan-2069614688.html
В Дагестане владельца сети детсадов заподозрили в мошенничестве
В Дагестане владельца сети детсадов заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 22.01.2026
В Дагестане владельца сети детсадов заподозрили в мошенничестве
Собственник сети детских садов в Дагестане и его родственник подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 6 миллионов рублей, сообщили в... РИА Новости, 22.01.2026
В Дагестане владельца сети детсадов заподозрили в мошенничестве
В Дагестане владельца сети детсадов заподозрили в мошенничестве на 6 млн рублей
МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости.
Собственник сети детских садов в Дагестане и его родственник подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования на сумму более 6 миллионов рублей, сообщили
в пресс-службе МВД республики.
«
"Выявлен факт мошенничества в сфере кредитования: 61-летний житель Кизилюрта, являясь фактическим собственном и бенефициаром сети детских садов, оформил кредитные договора с одним из крупных банков, в соответствии с которыми получил 6 033 000 рублей. Реализовывал он свой преступный замысел вместе с 27-летним родственником, на которого изначально была оформлена сеть указанных детсадов", – говорится в сообщении.
По данным полиции, в качестве залога они представили автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона рублей под гарантии и обязательства фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана. Позже заемщик совершил формальные платежи на 205 тысяч рублей, но после этого обязательства выполнять перестал, хотя имел финансовую возможность.
Затем подозреваемые приняли меры по отчуждению залогового автомобиля, который сняли с регистрационного учета в связи с "убытием за пределы РФ", сейчас местонахождение машины неизвестно.
"В результате действий злоумышленников, банковской организации причинен ущерб в размере 3 910 000 рублей, а соответствующему агентству и вышеуказанному фонду – свыше 2 100 000 рублей. В действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", – добавили в МВД Дагестана.