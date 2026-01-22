https://ria.ru/20260122/dagestan-2069457173.html
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе - РИА Новости, 22.01.2026
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе
Полиция задержала двух жителей Махачкалы 17 и 18 лет, которые открыли стрельбу из травматических пистолетов в работника кафе, пострадавший госпитализирован с... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T01:42:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250829/mahachkala-2038219769.html
https://ria.ru/20240308/strelba-1931925379.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
В Дагестане задержали двух стрелявших в работника кафе из-за конфликта о счете
МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости.
Полиция задержала двух жителей Махачкалы 17 и 18 лет, которые открыли стрельбу из травматических пистолетов в работника кафе, пострадавший госпитализирован с ранением в области лица, сообщили
в пресс-службе МВД Дагестана.
"Сотрудники УУР (управления уголовного розыска – ред.) МВД Дагестана
установили двух жителей Махачкалы
17 и 18 лет, которые 18 января из травматических пистолетов несколько раз выстрелили в 21-летнего жителя Кизилюртовского района
. В результате последний с ранением в область лица госпитализирован", – говорится в сообщении.
Подозреваемые в отделе полиции рассказали, что вместе с друзьями после компьютерного клуба решили перекусить. В ближайшем кафе они заказали еду, но для полной оплаты счета денег им не хватило. Кассир потребовал расплатиться полностью. Произошла драка, в ходе которой один из подозреваемых выстрелил из имеющегося при себе оружия в землю, после чего молодые люди убежали.
"Однако "разборки" на этом не закончились. Работник кафе, оскорбленный ими ранее, предложил встретиться еще раз и, по словам задержанных, первым вытащил оружие. Решив его припугнуть, они начали стрелять, одна из пуль попала в лицо работника кафе. Спустя короткое время стрелки были задержаны, а оружие изъято", – добавили в МВД.
Полицейские передали собранный материал в следственное управление СК России
по Дагестану.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).