В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе

Подозреваемые в отделе полиции рассказали, что вместе с друзьями после компьютерного клуба решили перекусить. В ближайшем кафе они заказали еду, но для полной оплаты счета денег им не хватило. Кассир потребовал расплатиться полностью. Произошла драка, в ходе которой один из подозреваемых выстрелил из имеющегося при себе оружия в землю, после чего молодые люди убежали.