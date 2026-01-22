Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе
01:42 22.01.2026
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе
Полиция задержала двух жителей Махачкалы 17 и 18 лет, которые открыли стрельбу из травматических пистолетов в работника кафе, пострадавший госпитализирован
происшествия
республика дагестан
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
махачкала
россия
2026
Новости
В Дагестане задержали двух мужчин, стрелявших в работника кафе

В Дагестане задержали двух стрелявших в работника кафе из-за конфликта о счете

МАХАЧКАЛА, 22 янв - РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Махачкалы 17 и 18 лет, которые открыли стрельбу из травматических пистолетов в работника кафе, пострадавший госпитализирован с ранением в области лица, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
"Сотрудники УУР (управления уголовного розыска – ред.) МВД Дагестана установили двух жителей Махачкалы 17 и 18 лет, которые 18 января из травматических пистолетов несколько раз выстрелили в 21-летнего жителя Кизилюртовского района. В результате последний с ранением в область лица госпитализирован", – говорится в сообщении.
Место происшествия, где участковый получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем в Махачкале - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули полицейских
29 августа 2025, 01:12
Подозреваемые в отделе полиции рассказали, что вместе с друзьями после компьютерного клуба решили перекусить. В ближайшем кафе они заказали еду, но для полной оплаты счета денег им не хватило. Кассир потребовал расплатиться полностью. Произошла драка, в ходе которой один из подозреваемых выстрелил из имеющегося при себе оружия в землю, после чего молодые люди убежали.
"Однако "разборки" на этом не закончились. Работник кафе, оскорбленный ими ранее, предложил встретиться еще раз и, по словам задержанных, первым вытащил оружие. Решив его припугнуть, они начали стрелять, одна из пуль попала в лицо работника кафе. Спустя короткое время стрелки были задержаны, а оружие изъято", – добавили в МВД.
Полицейские передали собранный материал в следственное управление СК России по Дагестану.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины
8 марта 2024, 17:41
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
