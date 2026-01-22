Ученые рассказали об особенностях первой сильной магнитной бури 2026 года

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первая в наступившем году сильная магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века, ИКИ РАН. Первая в наступившем году сильная магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века, сообщили в Лаборатории солнечной астрономииРАН.

"Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий XXI века. Геомагнитные индексы вышли из красной зоны еще вчера, около 16 часов по московскому времени, и в настоящее время стабилизировались на уровне Kp=3-4, отделяющем спокойную магнитосферу Земли от слабовозмущенного уровня", — говорится в публикации.

По словам астрономов, буря стала реакцией на вспышку высшей категории мощности — уровня X1.9, которая произошла на Солнце около 21:00 мск 18 января.

« "Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов (с энергиями более десяти мегаэлектронвольт) в окрестностях Земли", — подчеркнули ученые.

За сутки значения плотности выросли до 37 тысяч единиц, что в тысячи раз превысило пороги "красного уровня" и в 20 раз — показатели самых сильных вспышек нынешнего цикла, добавили в лаборатории.

"Были перекрыты казавшиеся несокрушимыми рекорды начала века, зарегистрированные тогда после крупнейших вспышек текущего столетия (около 30 тысяч единиц), и лишь немного не хватило до побития абсолютного рекорда в 43 тысячи единиц, зарегистрированного еще в XX столетии", — отметили в лаборатории.

Что касается магнитной бури, то, вопреки ожиданиям, она не достигла высшего уровня G5, остановившись в шаге от него, на отметке G4.7.

"Таким образом, рекорд двадцатилетия по этому показателю, установленный два года назад, 10-11 мая 2024 года, остался не побит. Схожего с текущим событием уровня достигали в этом цикле еще две бури: 11 октября 2024 года и 12 ноября 2025 года. Общая продолжительность прошедшей бури составила около 42 часов", — заключили специалисты.