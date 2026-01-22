Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали об особенностях первой сильной магнитной бури 2026 года
Наука
 
11:59 22.01.2026 (обновлено: 12:56 22.01.2026)
Ученые рассказали об особенностях первой сильной магнитной бури 2026 года
Ученые рассказали об особенностях первой сильной магнитной бури 2026 года
Первая в наступившем году сильная магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 22.01.2026
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Ученые рассказали об особенностях первой сильной магнитной бури 2026 года

ИКИ РАН: первая сильная магнитная буря 2026 года стала крупным событием XXI века

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первая в наступившем году сильная магнитная буря стала одним из самых крупных событий XXI века, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий XXI века. Геомагнитные индексы вышли из красной зоны еще вчера, около 16 часов по московскому времени, и в настоящее время стабилизировались на уровне Kp=3-4, отделяющем спокойную магнитосферу Земли от слабовозмущенного уровня", — говорится в публикации.
По словам астрономов, буря стала реакцией на вспышку высшей категории мощности — уровня X1.9, которая произошла на Солнце около 21:00 мск 18 января.
«

"Главным, сложно объяснимым последствием взрыва стал исключительно мощный радиационный шторм, сопровождавшийся самым сильным в XXI веке ростом числа энергичных протонов (с энергиями более десяти мегаэлектронвольт) в окрестностях Земли", — подчеркнули ученые.

За сутки значения плотности выросли до 37 тысяч единиц, что в тысячи раз превысило пороги "красного уровня" и в 20 раз — показатели самых сильных вспышек нынешнего цикла, добавили в лаборатории.
"Были перекрыты казавшиеся несокрушимыми рекорды начала века, зарегистрированные тогда после крупнейших вспышек текущего столетия (около 30 тысяч единиц), и лишь немного не хватило до побития абсолютного рекорда в 43 тысячи единиц, зарегистрированного еще в XX столетии", — отметили в лаборатории.
Что касается магнитной бури, то, вопреки ожиданиям, она не достигла высшего уровня G5, остановившись в шаге от него, на отметке G4.7.
"Таким образом, рекорд двадцатилетия по этому показателю, установленный два года назад, 10-11 мая 2024 года, остался не побит. Схожего с текущим событием уровня достигали в этом цикле еще две бури: 11 октября 2024 года и 12 ноября 2025 года. Общая продолжительность прошедшей бури составила около 42 часов", — заключили специалисты.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, она напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

НаукаЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
