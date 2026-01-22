Рейтинг@Mail.ru
Песков анонсировал брифинг Ушакова по итогам встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 22.01.2026
11:36 22.01.2026 (обновлено: 11:48 22.01.2026)
Песков анонсировал брифинг Ушакова по итогам встречи Путина с Уиткоффом
Песков анонсировал брифинг Ушакова по итогам встречи Путина с Уиткоффом
Песков анонсировал брифинг Ушакова по итогам встречи Путина с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков примет участие в переговорах президента России Владимира Путина, специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, по итогам даст брифинг, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что после разговора, но нужно отдавать отчет, что это будет достаточно поздно, мы организуем такой же конференц-колл, телефонный брифинг, моего коллеги Юрия Ушакова, который будет принимать участие в этой встрече", - сказал Песков журналистам.
Уиткофф рассказал о ходе переговоров по Украине
