Болгария официально присоединилась к Совету мира Трампа по Газе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Болгария официально присоединилась к Совету мира по сектору Газа, сформированному президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство БТА со ссылкой на заявление премьер-министра страны Росена Желязкова.
В среду уходящий в отставку президент Болгарии Румен Радев получил от президента США Дональда Трампа приглашение присоединиться к Совету мира и представить Болгарию в этой международной организации. БТА отмечает, что болгарское правительство поручило премьер-министру в среду подписать документ о присоединении к инициативе США по Газе.
"Сегодня (22 января. — Прим. ред.) Болгария присоединилась к Совету мира под патронажем США и лично президента Трампа. Для нас большая честь и повод для гордости, что верховным представителем Газы является (болгарский дипломат. — Прим. ред.) Николай Младенов", — цитирует издание заявление премьер-министра Болгарии Росена Желязкова, сделанное после официальной церемонии присоединения в Давосе.
Ранее в четверг 18 стран подписали устав сформированного США Совета мира по Газе в Давосе. Помимо США, документ 22 января подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.