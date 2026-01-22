Рейтинг@Mail.ru
Болгария официально присоединилась к Совету мира Трампа по Газе
22:06 22.01.2026 (обновлено: 22:15 22.01.2026)
Болгария официально присоединилась к Совету мира Трампа по Газе
Болгария официально присоединилась к Совету мира Трампа по Газе - РИА Новости, 22.01.2026
Болгария официально присоединилась к Совету мира Трампа по Газе
Болгария официально присоединилась к Совету мира по сектору Газа, сформированному президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство БТА со ссылкой на... РИА Новости, 22.01.2026
Болгария официально присоединилась к Совету мира Трампа по Газе

Флаги Болгарии
Флаги Болгарии
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаги Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Болгария официально присоединилась к Совету мира по сектору Газа, сформированному президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство БТА со ссылкой на заявление премьер-министра страны Росена Желязкова.
В среду уходящий в отставку президент Болгарии Румен Радев получил от президента США Дональда Трампа приглашение присоединиться к Совету мира и представить Болгарию в этой международной организации. БТА отмечает, что болгарское правительство поручило премьер-министру в среду подписать документ о присоединении к инициативе США по Газе.
