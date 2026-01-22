Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" обыграла "Славию" и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:00 22.01.2026
"Барселона" обыграла "Славию" и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов
"Барселона" обыграла "Славию" и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Барселона" обыграла "Славию" и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов
Испанский футбольный клуб "Барселона" обыграл чешскую "Славию" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
футбол
спорт
роберт левандовский
барселона
славия
лига чемпионов уефа
https://ria.ru/20260122/keyn-2069453717.html
"Барселона" обыграла "Славию" и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов

"Барселона" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" обыграл чешскую "Славию" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Праге завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых голы забили Фермин Лопес (34-я и 42-я минуты), Дани Ольмо (63) и Роберт Левандовский (71), который на 44-й минуте также срезал мяч в собственные ворота. В составе проигравших гол забил Васил Кушей (10).
Лига чемпионов УЕФА
21 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Славия Прага
2 : 4
Барселона
10‎’‎ • Васил Кушей
(Томаш Голеш)
44‎’‎ • Роберт Левандовский (А)
34‎’‎ • Фермин Лопес
(Френки де Йонг)
42‎’‎ • Фермин Лопес
(Педри)
63‎’‎ • Дани Ольмо
71‎’‎ • Роберт Левандовский
(Маркус Рэшфорд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" с 13 очками располагается на девятой строчке в таблице, клуб гарантировал себе выход в плей-офф. "Славия" (3 очка) идет 34-й и потеряла шансы попасть в топ-24 таблицы.
В заключительном матче каталонцы примут датский "Копенгаген", чешский клуб сыграет на выезде с кипрским "Пафосом". Все матчи восьмого тура пройдут 28 января.
Футбол
 
