"Барселона" обыграла "Славию" и гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов
Испанский футбольный клуб "Барселона" обыграл чешскую "Славию" в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T01:00:00+03:00
