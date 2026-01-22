https://ria.ru/20260122/baltflot-2069684486.html
Балтфлот установил на полигонах пункты обогрева из-за морозов
КАЛИНИНГРАД, 22 янв – РИА Новости. Командованием Балтийского флота принято решение установить пункты обогрева в связи с понижением среднесуточных температур в Калининградской и Ленинградской областях, сообщает пресс-служба флота.
"Для предотвращения переохлаждения военнослужащих во время проведения занятий по боевой подготовке на всех полигонах и войсковых стрельбищах Балтийского флота установлены стационарные пункты обогрева личного состава", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, все пункты обогрева обеспечены достаточным запасом дров, там есть горячий чай и дополнительное питание. Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий. Военнослужащим, несущим службу в караулах и патрулях, выдана утепленная одежда. В помещениях, где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже 22 градусов.
По данным Гидрометцентра Калининградской области
, днем в четверг температура воздуха составила от 5 до 8 градусов мороза. В ночь на пятницу ожидается – 11-15 градусов.