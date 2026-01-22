Рейтинг@Mail.ru
Балтфлот установил на полигонах пункты обогрева из-за морозов
19:35 22.01.2026 (обновлено: 19:36 22.01.2026)
Балтфлот установил на полигонах пункты обогрева из-за морозов
Балтфлот установил на полигонах пункты обогрева из-за морозов - РИА Новости, 22.01.2026
Балтфлот установил на полигонах пункты обогрева из-за морозов
Командованием Балтийского флота принято решение установить пункты обогрева в связи с понижением среднесуточных температур в Калининградской и Ленинградской... РИА Новости, 22.01.2026
ленинградская область
калининградская область
ленинградская область
калининградская область
ленинградская область, калининградская область, гидрометцентр, балтийский флот вмф россии
Ленинградская область, Калининградская область, Гидрометцентр, Балтийский флот ВМФ России, Происшествия
Балтфлот установил на полигонах пункты обогрева из-за морозов

Балтфлот установил на полигонах и стрельбищах пункты обогрева из-за морозов

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 22 янв – РИА Новости. Командованием Балтийского флота принято решение установить пункты обогрева в связи с понижением среднесуточных температур в Калининградской и Ленинградской областях, сообщает пресс-служба флота.
"Для предотвращения переохлаждения военнослужащих во время проведения занятий по боевой подготовке на всех полигонах и войсковых стрельбищах Балтийского флота установлены стационарные пункты обогрева личного состава", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, все пункты обогрева обеспечены достаточным запасом дров, там есть горячий чай и дополнительное питание. Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий. Военнослужащим, несущим службу в караулах и патрулях, выдана утепленная одежда. В помещениях, где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже 22 градусов.
По данным Гидрометцентра Калининградской области, днем в четверг температура воздуха составила от 5 до 8 градусов мороза. В ночь на пятницу ожидается – 11-15 градусов.
Ленинградская область, Калининградская область, Гидрометцентр, Балтийский флот ВМФ России
 
 
Заголовок открываемого материала