Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы страны на 2026/2027 учебный год, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, по русскому языку необходимо будет набрать минимум 42 балла, по физике - 40 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 38 баллов, по информатике - 45 баллов, по иностранному языку - 35 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии 39 баллов, географии и химии - 40 баллов.