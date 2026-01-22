Рейтинг@Mail.ru
МИД Казахстана сообщил о переговорах по атакам ВСУ на КТК - РИА Новости, 22.01.2026
10:05 22.01.2026 (обновлено: 10:28 22.01.2026)
МИД Казахстана сообщил о переговорах по атакам ВСУ на КТК
МИД Казахстана сообщил о переговорах по атакам ВСУ на КТК

Казахстан ведет переговоры по атакам ВСУ на КТК на уровне дипломатов

© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Астана на уровне дипломатов и энергетиков ведет переговоры по поводу атак ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев.
"Приглашали чрезвычайных полномочных послов европейских стран, которые здесь работают. Эти вопросы обсуждали, работа не останавливалась, она идёт на постоянной основе. И мы призываем наших международных коллег, партнёров по консорциуму принимать самое активное участие в вопросах обеспечения энергетической безопасности. В первую очередь – европейские страны, потому что одним из основных направлений экспорта нашей нефти через КТК является Европа", – заявил Бакаев, чьи слова приводит казахстанский портал Informburo.kz.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
CNN: Запад признался в помощи Киеву с ударами по КТК в России
11 декабря 2025, 18:41
Помимо этого, дипломат заявил, что казахстанский МИД приглашал чрезвычайных полномочных послов европейских стран, аккредитованных в республике, для обсуждения ситуации.
В конце ноября МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. В начале декабря оператор нефтепроводов республики "Казтрансойл" сообщил, что после атак была согласована переориентация части экспортных потоков казахстанской нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) и частично в Китай. Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на объекты консорциума достигли 480 тысяч тонн, и соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия осудила атаку Украины на нефтяные танкеры КТК
14 января, 19:29
 
