МИД Казахстана сообщил о переговорах по атакам ВСУ на КТК

АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. Астана на уровне дипломатов и энергетиков ведет переговоры по поводу атак ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев.

"Приглашали чрезвычайных полномочных послов европейских стран, которые здесь работают. Эти вопросы обсуждали, работа не останавливалась, она идёт на постоянной основе. И мы призываем наших международных коллег, партнёров по консорциуму принимать самое активное участие в вопросах обеспечения энергетической безопасности. В первую очередь – европейские страны, потому что одним из основных направлений экспорта нашей нефти через КТК является Европа", – заявил Бакаев, чьи слова приводит казахстанский портал Informburo.kz

Помимо этого, дипломат заявил, что казахстанский МИД приглашал чрезвычайных полномочных послов европейских стран, аккредитованных в республике, для обсуждения ситуации.

В конце ноября МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны Киева . В начале декабря оператор нефтепроводов республики " Казтрансойл " сообщил, что после атак была согласована переориентация части экспортных потоков казахстанской нефти из системы КТК на Самару, нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) и частично в Китай . Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов заявил, что потери нефтедобычи Казахстана после атак на объекты консорциума достигли 480 тысяч тонн, и соответствующие структуры ведут подсчет убытков. При этом он подчеркнул, что республика не намерена отказываться от КТК, поскольку равноценной альтернативы этому маршруту не существует.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных месторождений в республике: Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.