Суд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны Булгакову

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову по делу о мошенничестве почти на 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 24 суток, до 18 февраля", - решил суд.

Стража продлена и другим фигурантам - гендиректору ООО "Нева-Балт СПб" Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу

Ранее расследование дела было завершено, защита и обвиняемый ознакомились с его материалами, после чего оно было передано прокурору для утверждения.

Как сообщил РИА Новости источник, постановлением первого заместителя генерального прокурора дело вернули следователю для производства дополнительного расследования в связи с недостатками. В постановлении первый заместитель генпрокурора, среди прочего, указал на несостыковки с установлением ущерба по делу, также возникли вопросы к проведенной экспертизе, сообщал источник.

Сегодня защита Булгакова просила суд изменить меру пресечения на более мягкую. Адвокаты указали, что от потерпевшего они получили ответ на запрос, из которого следует, что договор подряда, по которому, по данным следствия, было похищено 49 миллионов, был исполнен в полном объеме, а значит ущерба быть не может.

Сам Булгаков напомнил суду, что находится под стражей уже 18 месяцев, несмотря на пожилой возраст, наличие серьезных заболеваний и "50 лет служения государству".

Бывший замминистра обороны Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле 2024 года. В правоохранительных органах агентству сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает.

Уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени Кирова Санкт-Петербурге . В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась почти на 50 миллионов рублей, установило следствие. В рамках дела под стражей содержатся гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев, а также военный пенсионер Геннадий Селезнев.