Рейтинг@Mail.ru
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ankara-2069548827.html
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ
Власти Анкары фиксируют критическое снижение уровня наполнения водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Турции, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T12:56:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
турция
бурса (провинция)
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20250905/bakteriya-2039976308.html
https://ria.ru/20250714/problemy-2028990136.html
анкара (провинция)
турция
бурса (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), турция, бурса (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Анкара (провинция), Турция, Бурса (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ

Ekonomim: уровень наполнения водохранилищ в Анкаре упал до критического уровня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. Власти Анкары фиксируют критическое снижение уровня наполнения водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Турции, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на данные управления водоснабжения и канализации Анкары (ASKİ).
"Общий объем воды и уровень наполнения водохранилищ, питающих Анкару, находятся на критическом уровне", — сообщило издание.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Турции провели анализ морской воды после жалоб туристов
5 сентября 2025, 13:12
Согласно данным газеты на 22 января 2026 года, общий уровень наполнения водохранилищ составляет около 12,6%, при этом объем доступной активной воды снизился примерно до 1,38%.
"Показатели свидетельствуют о серьезных рисках для устойчивого водоснабжения мегаполиса в ближайшей перспективе", - подчеркивает газета.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о дефиците воды в таких крупнейших городах страны, как Анкара, Бурса и Стамбул, подчеркнув, что ответственность за это несут оппозиционные муниципалитеты. На последних выборах в муниципалитеты управление этими городами перешло к оппозиции. По мнению Эрдогана, бездействие местных властей усугубило ситуацию на фоне засухи.
Турецкий лидер также призвал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью. По его словам, у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы "потратить впустую".
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
СМИ: Анкара и Стамбул столкнутся с проблемами в обеспечении питьевой водой
14 июля 2025, 12:23
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияБурса (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала