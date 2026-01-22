https://ria.ru/20260122/ankara-2069548827.html
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ
Власти Анкары фиксируют критическое снижение уровня наполнения водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Турции, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T12:56:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
турция
бурса (провинция)
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg
https://ria.ru/20250905/bakteriya-2039976308.html
https://ria.ru/20250714/problemy-2028990136.html
анкара (провинция)
турция
бурса (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4b392223ef01a66fab9d5c8b08201780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция, бурса (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Анкара (провинция), Турция, Бурса (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ
Ekonomim: уровень наполнения водохранилищ в Анкаре упал до критического уровня
АНКАРА, 22 янв – РИА Новости.
Власти Анкары фиксируют критическое снижение уровня наполнения водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение столицы Турции, сообщила газета Ekonomim
со ссылкой на данные управления водоснабжения и канализации Анкары (ASKİ).
"Общий объем воды и уровень наполнения водохранилищ, питающих Анкару
, находятся на критическом уровне", — сообщило издание.
Согласно данным газеты на 22 января 2026 года, общий уровень наполнения водохранилищ составляет около 12,6%, при этом объем доступной активной воды снизился примерно до 1,38%.
"Показатели свидетельствуют о серьезных рисках для устойчивого водоснабжения мегаполиса в ближайшей перспективе", - подчеркивает газета.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
ранее заявил о дефиците воды в таких крупнейших городах страны, как Анкара, Бурса
и Стамбул
, подчеркнув, что ответственность за это несут оппозиционные муниципалитеты. На последних выборах в муниципалитеты управление этими городами перешло к оппозиции. По мнению Эрдогана, бездействие местных властей усугубило ситуацию на фоне засухи.
Турецкий лидер также призвал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью. По его словам, у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы "потратить впустую".