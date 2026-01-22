Анкара столкнулась с критическим снижением запасов воды, пишут СМИ

Согласно данным газеты на 22 января 2026 года, общий уровень наполнения водохранилищ составляет около 12,6%, при этом объем доступной активной воды снизился примерно до 1,38%.

Турецкий лидер также призвал население бережно относиться к водным запасам страны, чтобы избежать проблем с продовольственной безопасностью. По его словам, у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы "потратить впустую".