04:58 21.01.2026 (обновлено: 05:40 21.01.2026)
Японцы борются за место в зале суда над убийцей экс-премьера Абэ
Японцы борются за место в зале суда над убийцей экс-премьера Абэ
Сотни человек пришли утром в среду в центральный парк японского города Нара, чтобы побороться за место в зале окружного суда, который вынесет приговор убийце... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, нара (город), киото (префектура), япония, синдзо абэ
В мире, Нара (город), Киото (префектура), Япония, Синдзо Абэ
Японцы борются за место в зале суда над убийцей экс-премьера Абэ

РИА Новости: сотни японцев борются за место на процессе над убийцей Абэ

© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаОчередь на судебный процесс над убийцей экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Очередь на судебный процесс над убийцей экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Очередь на судебный процесс над убийцей экс-премьера Японии Синдзо Абэ
НАРА (Япония), 21 янв - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Сотни человек пришли утром в среду в центральный парк японского города Нара, чтобы побороться за место в зале окружного суда, который вынесет приговор убийце бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за большого числа желающих присутствовать при вынесении вердикта 45-летнему Тэцуе Ямагами места в зале суда будут распределяться по лотерее. Для участия любой желающий должен был получить специальный бумажный браслет с номером, после чего система выберет 32 случайные цифры по числу мест, обладатели которых и получат возможность войти внутрь.
Браслеты выдавали лишь в течение часа – с 8.30 по 9.30 по местному времени (2.30-3.30 мск).За это время для участия в лотерее пришли 685 человек. Корреспонденту РИА Новости достался браслет с номером 662.
Многие из тех, кто пришел в парк Нары, признавались, что впервые будут в суде, если выиграют, и что решились на это из-за громкости дела. Так, пожилая пара сообщила корреспонденту РИА Новости, что они специально приехали из соседней с Нарой префектуры Киото.
При этом на вопрос, какое наказание они сочли бы справедливым для убийцы, женщина, представившаяся только по имени Макико, после короткой паузы ответила, что тюремный срок в 20 лет представляется ей наиболее правильным с учетом причин, повлиявших на действия обвиняемого.
"Думаю, что это было бы правильно, чтобы он (обвиняемый – ред.) смог исправиться и успеть еще вернуться в общество", - добавила собеседница агентства.
Это совпадает с позицией стороны защиты, которая настаивает на том, что тюремный срок не должен превышать 20 лет с учетом неблагополучного детства обвиняемого.
Обвинение, в свою очередь, принимает во внимание это обстоятельство, но считает, что преступление было совершено сорокалетним мужчиной, который был в состоянии рассуждать здраво, а также не видит логики в связи ненависти подсудимого к религиозной организации и желания убить Абэ. В связи с этим сторона обвинения требует пожизненного заключения.
Ямагами признал вину. Он обвиняется в убийстве и в нарушении закона об оружии.
Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. Его убийца – Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови через несколько часов. Похороны и кремация состоялись 12 июля, а 27 сентября прошли государственные похороны Абэ, на которые приехали представители и лидеры многих стран мира.
В качестве мотива преступления Ямагами назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, продав дом, что привело к банкротству и разрушению семьи, ввергнув детей в нищету. Ямагами считал, что так как Абэ направлял приветственные послания дружественной "Церкви объединения" организации, то он был якобы связан с церковью. Также Ямагами заявлял, что дед Абэ – бывший премьер-министр Нобусукэ Киси способствовал привлечению в Японию из-за границы "Церкви объединения", однако подтверждений этому нет. При этом сама организация отрицает какую-либо связь с бывшим премьер-министром, так как он не состоял в списках ее членов и не делал пожертвований.
В миреНара (город)Киото (префектура)ЯпонияСиндзо Абэ
 
 
