В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
