Рейтинг@Mail.ru
Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/voditel-2069208553.html
Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный
Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный - РИА Новости, 21.01.2026
Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный
Водителя без прав и госзнаков задержала после погони полиция в Благовещенске, за 21 проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения благовещенца... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T06:01:00+03:00
2026-01-21T06:01:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
благовещенский городской суд
гибдд мвд рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004050392_0:0:3346:1883_1920x0_80_0_0_e8aa472a116573a0f43316f2bdcdaac7.jpg
https://ria.ru/20260120/skoraya-2069068681.html
https://ria.ru/20251214/novosibirsk-2061995460.html
благовещенск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004050392_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_24c677dbe596a276e3519766d168278c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, амурская область, благовещенский городской суд, гибдд мвд рф, осаго
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Благовещенский городской суд, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный

Водитель без прав, скрываясь от ДПС в Благовещенске, 21 раз проехал на красный

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Водителя без прав и госзнаков задержала после погони полиция в Благовещенске, за 21 проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения благовещенца арестовали на 11 суток и выписали 26 протоколов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция по Амурской области.
Автомобиль Toyota Cresta без государственных регистрационных знаков во вторник ночью заметил экипаж ДПС Госавтоинспекции в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Амурская. Требование полиции остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. При этом, двигаясь на высокой скорости по центральным улицам областного центра, водитель иномарки неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения. В итоге автомобиль остановили сотрудники ДПС.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Водителю, не уступившему дорогу скорой в Приморье, грозит лишение прав
Вчера, 15:44
"Нарушителем оказался молодой благовещенец, который не имел права на управление автомобилем. В результате в отношении амурчанина составлено 26 административных материалов, в том числе - 21 за проезд на запрещающие сигналы светофора", - говорится в сообщении.
Также составлены протоколы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без государственных регистрационных знаков и без полиса ОСАГО, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
"Благовещенским городским судом за неповиновение законному требованию сотрудника полиции гражданину 2004 года рождения назначен административный арест сроком на 11 суток. Отбывать наказание правонарушитель будет в Мазановском муниципальном округе", - добавили в ГАИ.
Место происшествия, где водитель легковой Toyota Carina в Новосибирске у остановки общественного транспорта столкнулся с троллейбусом - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Новосибирске лишенный прав водитель столкнулся с троллейбусом
14 декабря 2025, 19:26
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьБлаговещенский городской судГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала