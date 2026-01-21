Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Водителя без прав и госзнаков задержала после погони полиция в Благовещенске, за 21 проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения благовещенца арестовали на 11 суток и выписали 26 протоколов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция по Амурской области.

Автомобиль Toyota Cresta без государственных регистрационных знаков во вторник ночью заметил экипаж ДПС Госавтоинспекции в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Амурская. Требование полиции остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. При этом, двигаясь на высокой скорости по центральным улицам областного центра, водитель иномарки неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения. В итоге автомобиль остановили сотрудники ДПС.

"Нарушителем оказался молодой благовещенец, который не имел права на управление автомобилем. В результате в отношении амурчанина составлено 26 административных материалов, в том числе - 21 за проезд на запрещающие сигналы светофора", - говорится в сообщении.

Также составлены протоколы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без государственных регистрационных знаков и без поли са ОС АГО, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.