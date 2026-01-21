https://ria.ru/20260121/voditel-2069208553.html
Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный
Скрывавшийся от ДПС водитель в Благовещенске 21 раз проехал на красный
Водителя без прав и госзнаков задержала после погони полиция в Благовещенске, за 21 проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения благовещенца... РИА Новости, 21.01.2026
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Водителя без прав и госзнаков задержала после погони полиция в Благовещенске, за 21 проезд на красный сигнал светофора и другие нарушения благовещенца арестовали на 11 суток и выписали 26 протоколов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция по Амурской области.
Автомобиль Toyota Cresta без государственных регистрационных знаков во вторник ночью заметил экипаж ДПС Госавтоинспекции в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Амурская. Требование полиции остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться. При этом, двигаясь на высокой скорости по центральным улицам областного центра, водитель иномарки неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения. В итоге автомобиль остановили сотрудники ДПС.
"Нарушителем оказался молодой благовещенец, который не имел права на управление автомобилем. В результате в отношении амурчанина составлено 26 административных материалов, в том числе - 21 за проезд на запрещающие сигналы светофора", - говорится в сообщении.
Также составлены протоколы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без государственных регистрационных знаков и без полиса ОСАГО, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
АГО, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
"Благовещенским городским судом
за неповиновение законному требованию сотрудника полиции гражданину 2004 года рождения назначен административный арест сроком на 11 суток. Отбывать наказание правонарушитель будет в Мазановском муниципальном округе", - добавили в ГАИ
.