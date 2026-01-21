Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.

Так, за весь 2025 год стоимость поставок обогащенного урана составила 1,19 миллиарда долларов, что стало максимум за все время торговли двух стран.

Франции и США. При этом Россия осталась для Поднебесной главным поставщиком обогащенного урана с долей почти в 95%. Также КНР покупала его у Казахстана на 67,3 миллиона долларов и в совсем небольших объемах у Великобритании