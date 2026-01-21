Рейтинг@Mail.ru
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
21.01.2026
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России
Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской РИА Новости, 21.01.2026
Китай до максимума нарастил импорт обогащенного урана из России

Китай до максимума нарастил импорт российского обогащенного урана

Объект по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поставки обогащенного урана из России в Китай в прошлом году выросли на 40%, достигнув рекордного объема, выяснило РИА Новости, проанализировав данные китайской таможни.
Так, за весь 2025 год стоимость поставок обогащенного урана составила 1,19 миллиарда долларов, что стало максимум за все время торговли двух стран.
При этом Россия осталась для Поднебесной главным поставщиком обогащенного урана с долей почти в 95%. Также КНР покупала его у Казахстана на 67,3 миллиона долларов и в совсем небольших объемах у Великобритании, Франции и США.
Помимо обогащенного урана, Китай закупал у России актиний-225 (3,2 миллиона долларов) и радий-223 (267,4 тысячи), которые обычно применяют при лечении рака, радиоактивный кобальт, нужный для медицинской диагностики (2,5 миллиона), природный уран (115 тысяч) и другие радиоактивные элементы.
Россия снизила экспорт железа и стали в Китай до минимума с 2018 года
Россия снизила экспорт железа и стали в Китай до минимума с 2018 года
