Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили - РИА Новости, 21.01.2026
14:59 21.01.2026 (обновлено: 15:07 21.01.2026)
Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили
Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла новый мощный удар по военным целям, предприятиям ВПК, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Какое оружие применили и что поразили?

"Леопарды", "Вампиры", "Палладины"

Под удар российских военных попали склады боеприпасов и цеха производства дальних БПЛА, а также большое количество военной техники, говорится в сводке Минобороны.
ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих. Киев лишился трех танков, в том числе одного "Леопарда" немецкого производства, 14 боевых бронированных машин, боевой машины реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства и шести артиллерийских орудий.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Уничтоженный танк "Леопард 1" ВСУ
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк "Леопард 1" ВСУ
Уничтожена 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Палладин".
Также ликвидированы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
"Нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", — сообщает МО.

Ми-28НМ наносит удар

Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". При выполнении боевой задачи были применены авиационные ракеты.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
После атаки экипаж успешно ушел от возможного ответного огня: выполнил противоракетный маневр и применил тепловые ловушки. Вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Такие действия позволяют держать противника в напряжении и срывать его планы по перегруппировке сил. Летчики продолжают обеспечивать надежную поддержку нашим наземным подразделениям", — говорится на сайте Минобороны.

Бегут от дронов

Успешно отработали по противнику и боевые расчеты БПЛА практически на всех участках боевого соприкосновения.
"Противник отступает под натиском войск беспилотных систем", — написали в телеграм-канале Минобороны.
© РИА Новости / Кирилл Зыков
БПЛА "Ланцет" в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
БПЛА Ланцет в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
БПЛА "Ланцет" в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Операторы БПЛА группировки войск "Север" успешно сорвали ротацию противника и поразили вражескую технику.
Дроноводы группировки войск "Запад" ликвидировали замаскированные блиндажи и укрытия с живой силой противника в Харьковской области.
Операторы дронов группировки войск "Восток" нанесли поражение наземным робототехническим комплексам и беспилотным летательным аппаратам ВСУ в Запорожской области.
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Расчеты БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили укрытия с живой силой формирований и бронетехнику противника на Красноармейском направлении, сообщает ведомство.
Как видим, российские войска продолжают наносить мощнейшие удары по противнику, добиваясь всех поставленных целей СВО.
 
 
 
