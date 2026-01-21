Мощный удар по ВСУ: какие цели поразили

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла новый мощный удар по военным целям, предприятиям ВПК, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Какое оружие применили и что поразили?
"Леопарды", "Вампиры", "Палладины"
Под удар российских военных попали склады боеприпасов и цеха производства дальних БПЛА, а также большое количество военной техники, говорится в сводке Минобороны.
ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих. Киев лишился трех танков, в том числе одного "Леопарда" немецкого производства, 14 боевых бронированных машин, боевой машины реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства и шести артиллерийских орудий.
Уничтоженный танк "Леопард 1" ВСУ
Уничтожена 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Палладин".
Также ликвидированы две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
"Нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах", — сообщает МО.
Ми-28НМ наносит удар
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". При выполнении боевой задачи были применены авиационные ракеты.
Вертолет Ми-28НМ выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
После атаки экипаж успешно ушел от возможного ответного огня: выполнил противоракетный маневр и применил тепловые ловушки. Вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Такие действия позволяют держать противника в напряжении и срывать его планы по перегруппировке сил. Летчики продолжают обеспечивать надежную поддержку нашим наземным подразделениям", — говорится на сайте Минобороны.
Бегут от дронов
Успешно отработали по противнику и боевые расчеты БПЛА практически на всех участках боевого соприкосновения.
"Противник отступает под натиском войск беспилотных систем", — написали в телеграм-канале Минобороны.
БПЛА "Ланцет" в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Операторы БПЛА группировки войск "Север" успешно сорвали ротацию противника и поразили вражескую технику.
Дроноводы группировки войск "Запад" ликвидировали замаскированные блиндажи и укрытия с живой силой противника в Харьковской области.
Операторы дронов группировки войск "Восток" нанесли поражение наземным робототехническим комплексам и беспилотным летательным аппаратам ВСУ в Запорожской области.
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Расчеты БПЛА группировки войск "Центр" уничтожили укрытия с живой силой формирований и бронетехнику противника на Красноармейском направлении, сообщает ведомство.
Как видим, российские войска продолжают наносить мощнейшие удары по противнику, добиваясь всех поставленных целей СВО.