Спецоперация, 20 января: Россия нанесла сильный удар по военпрому Украины

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и цехам производства дальних беспилотников, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной во вторник.

В ведомстве отметили, что цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

Кроме того, российские группировки, участвующие в спецоперации, улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих.

Также Киев лишился трёх танков, в том числе одного Leopard производства ФРГ, 14 боевых бронированных машин, боевой машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и шести артиллерийских орудий. Также уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов РСЗО HIMARS и 254 беспилотника самолётного типа.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2026 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.01.2026

Хорошо известно

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, ранее прибывший в Давос, где проходит Всемирный экономический форум, передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что США, Украине и Европе хорошо известно, чего хочет Россия в контексте урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии, что страны Европы пытаются убедить президента США Дональда Трампа поменять позицию по Украине и не договариваться с РФ. Европейцы, по его словам, всерьез готовятся к войне с Россией и не скрывают этого.

Лавров подчеркнул, что со стороны РФ никогда не было недостатка доброй воли для решения украинского кризиса, но Запад, прежде всего Европа, пытался сорвать все договоренности.

В российских силовых структурах сообщили РИА Новости об уничтожении командного пункта второй погранзаставы 15-го погранотряда Украины "Стальная граница" в Сумской области. Есть потери среди украинского офицерского состава, уничтожены несколько единиц техники. Также, по словам собеседника агентства, за трое суток были уничтожены более 50 украинских БПЛА "Баба Яга" на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области.

Кроме того, в российских силовых структурах рассказали, что двое боевиков 157-й бригады ВСУ сдались в плен после того, как пробыли более месяца на позиции без ротации в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области. Командование ВСУ отказывало в эвакуации раненых, в результате чего люди мучительно умирали прямо на позициях.

Планировалось ли выступление?

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса Зеленского утверждает, что его выступление на форуме в Давосе во вторник не планировалось.

В Киеве утверждают, что Украина готова подписать в Давосе документ по гарантиям безопасности, если будет готов Вашингтон, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Несмотря на то, что украинская сторона не заявляла о планах переговоров, Зеленский начал ставить условия для встречи с Трампом. Он заявил, что встреча с Америкой должна заканчиваться конкретными результатами и украинская сторона будет готова встречаться, если будут готовы документы.

Кроме того, он заявил, что украинская ПВО за ночь потратила ракеты на общую сумму 80 миллионов евро. При этом Зеленский выразил удивление, что Киеву сложно добиваться от Запада поставок этих боеприпасов.

Еврокомиссия надеется, что ситуация вокруг Гренландии не отразится на подготовке странами-членами Евросоюза кредита для Украины на 90 миллиардов евро, но не может ускорить процесс, сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Заочно приговоренная в России к 13 годам колонии наемница из Норвегии Сандра Эйра пожаловалась, что в 157-й механизированной бригаде ВСУ отказываются возвращать автомобиль, который она ранее ей одолжила, выяснило РИА Новости.

Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение во вторник утром, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . По его словам, повреждены несколько украинских электрических подстанций. Гросси добавил, что агентство внимательно отслеживает развитие ситуации, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность.

Антидроновый купол

Аварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях Украины , сообщила национальная энергетическая компания " Укрэнерго ", не уточнив, о каких именно регионах или хотя бы их количестве идёт речь.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом, отоплением и водоснабжением в городе, более 5,6 тысячи многоэтажек остались без отопления. Практически вся левобережная часть Киева лишилась водоснабжения, ряд правобережных районов украинской столицы получают воду со сниженным давлением, сообщила компания "Киевводоканал".

Часть Одессы осталась без электричества, отопления и водоснабжения, сообщило украинское издание " Страна.ua ". Более 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Ровненской области на западе Украины, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Коваль

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что перед Украиной стоит задача по созданию антидронового купола над всей страной. Он также заявил, что Киев хочет заменить китайские беспилотники Mavic своими аналогами.