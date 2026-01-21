Убийство криптобизнесмена Новака выдавали за бегство от кредиторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Преступники, убившие криптобизнесмена Романа Новака и его супругу Анну в ОАЭ, инсценировали их бегство от кредиторов, поэтому родственники не сразу обратились в правоохранительные органы, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу Артем Черненко.

"Преступники длительное время планировали совершение данного преступления, и умело манипулировали на чувствах родственников Новаков. Так, исчезновение Новаков было подведено под инсценировку их бегства от кредиторов Романа, ввиду чего родственники не сразу обратились в правоохранительное органы", - сообщил Черненко.

Он рассказал, что изначально в СК обратился отец Анны с заявлением о том, что его дочь и зять 2 октября 2025 года уехали на встречу с инвестором и бесследно пропали.

В начале ноября СК сообщал о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ . Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - криптобизнесмен Новак и его супруга Анна. В рамках расследования были арестованы несколько человек. Также официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что у супружеской пары вымогали криптовалюту, а после убили и закопали в пустыне.

"Следователями ГСУ СК РФ по Петербургу во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии 6 октября проведены следственные действия на территории Санкт-Петербурга, Москвы , Краснодарского и Ставропольского края , синхронно с сотрудниками полиции ОАЭ, которыми проведены следственные действия в эмиратах Дубай и Фуджейра ОАЭ, по результатам которых обнаружены тела Романа Новака и Анны Новак, а также задержаны лица, причастные к совершению данного преступления", - рассказал Черненко.