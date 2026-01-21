Рейтинг@Mail.ru
Убийство криптобизнесмена Новака выдавали за бегство от кредиторов - РИА Новости, 21.01.2026
02:52 21.01.2026 (обновлено: 02:54 21.01.2026)
Убийство криптобизнесмена Новака выдавали за бегство от кредиторов
Убийство криптобизнесмена Новака выдавали за бегство от кредиторов
Преступники, убившие криптобизнесмена Романа Новака и его супругу Анну в ОАЭ, инсценировали их бегство от кредиторов, поэтому родственники не сразу обратились в РИА Новости, 21.01.2026
Убийство криптобизнесмена Новака выдавали за бегство от кредиторов

РИА Новости: убийство криптобизнесмена Новака выдавали за бегство от кредиторов

Роман Новак с женой Анной
© Фото : соцсети
Роман Новак с женой Анной. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Преступники, убившие криптобизнесмена Романа Новака и его супругу Анну в ОАЭ, инсценировали их бегство от кредиторов, поэтому родственники не сразу обратились в правоохранительные органы, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу Артем Черненко.
"Преступники длительное время планировали совершение данного преступления, и умело манипулировали на чувствах родственников Новаков. Так, исчезновение Новаков было подведено под инсценировку их бегства от кредиторов Романа, ввиду чего родственники не сразу обратились в правоохранительное органы", - сообщил Черненко.
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены
2 января, 14:52
2 января, 14:52
Он рассказал, что изначально в СК обратился отец Анны с заявлением о том, что его дочь и зять 2 октября 2025 года уехали на встречу с инвестором и бесследно пропали.
В начале ноября СК сообщал о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - криптобизнесмен Новак и его супруга Анна. В рамках расследования были арестованы несколько человек. Также официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что у супружеской пары вымогали криптовалюту, а после убили и закопали в пустыне.
"Следователями ГСУ СК РФ по Петербургу во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии 6 октября проведены следственные действия на территории Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского и Ставропольского края, синхронно с сотрудниками полиции ОАЭ, которыми проведены следственные действия в эмиратах Дубай и Фуджейра ОАЭ, по результатам которых обнаружены тела Романа Новака и Анны Новак, а также задержаны лица, причастные к совершению данного преступления", - рассказал Черненко.
Он добавил, что задержанные дали признательные показания, в настоящий момент они находятся в СИЗО, расследование данного уголовного дела продолжается.
Новый поворот в деле об убийстве питерского криптобизнесмена в Дубае
1 декабря 2025, 18:51
1 декабря 2025, 18:51
 
Происшествия ОАЭ Санкт-Петербург Россия Ирина Волк Следственный комитет России (СК РФ) Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
