Глава Минэнергоназвал регионы, энергетика которых требует особого внимания
Глава Минэнергоназвал регионы, энергетика которых требует особого внимания - РИА Новости, 21.01.2026
Глава Минэнергоназвал регионы, энергетика которых требует особого внимания
Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал регионы, энергетика которых требует особого внимания: среди них Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны,... РИА Новости, 21.01.2026
Цивилев перечислил регионы, энергетика которых требует особого внимания
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал регионы, энергетика которых требует особого внимания: среди них Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, новые и приграничные регионы РФ, а также Калининградская область.
"В зоне нашего особого внимания остаются Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, воссоединенные и приграничные регионы, а также работающая изолированно энергосистема Калининградской области", – сказал Цивилев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства о прохождении осенне-зимнего периода.
Постоянную готовность к реагированию на нарушения энергоснабжения обеспечивают более 23 тысяч аварийно-восстановительных бригад численностью более 150 тысяч человек и более 60 тысяч единиц специальной техники. Подготовлено более 8 тысяч единиц резервных источников энергоснабжения мощностью порядка 1 ГВт, отметил глава Минэнерго.