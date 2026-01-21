Глава Минэнергоназвал регионы, энергетика которых требует особого внимания

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев назвал регионы, энергетика которых требует особого внимания: среди них Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, новые и приграничные регионы РФ, а также Калининградская область.

"В зоне нашего особого внимания остаются Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, юг страны, Дагестан, воссоединенные и приграничные регионы, а также работающая изолированно энергосистема Калининградской области", – сказал Цивилев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства о прохождении осенне-зимнего периода.